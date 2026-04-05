33 yaşındaki futbolcunun hem Charlotte hem de Galatasaray ile sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.

Charlotte Teknik Direktörü Dean Smith, Wilfried Zaha hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Gösterilen kartların basit olduğunu belirten Smith, sezon boyunca benzer kararların devam etmesi halinde Zaha'nın bu ligde oynamayı sürdürmek isteyip istemeyeceğinin soru işareti olacağını söyledi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Wilfried Zaha da geleceğiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Şu an için daha fazla konuşmak istemeyen Zaha, sürecin devam ettiğini ifade etti.

RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Charlotte formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hücum hattında etkili bir görüntü sergileyen deneyimli futbolcu, kısa sürede takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.