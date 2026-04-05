Wilfried Zaha'nın geleceği belirsiz! Kaderini hakemler belirleyecek

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kariyerini MLS ekibi Charlotte'ta sürdüren Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Tecrübeli futbolcunun son durumu, hem ABD hem de sarı-kırmızılı camiada yakından takip ediliyor.

  • Wilfried Zaha, Charlotte'un Philadelphia ile oynadığı maçta galibiyeti getirirken aldığı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
  • Charlotte Teknik Direktörü Dean Smith, benzer kararlar devam ederse Zaha'nın ligde oynamak isteyip istemeyeceğinin soru işareti olacağını söyledi.
  • Wilfried Zaha, Charlotte ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.
  • 33 yaşındaki futbolcunun hem Charlotte hem de Galatasaray ile sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.
  • Zaha bu sezon Charlotte'ta 6 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Wilfried Zaha, Charlotte'un Philadelphia ile oynadığı karşılaşmada galibiyeti getiren isim oldu. Yıldız futbolcu, ortaya koyduğu performansla takımına katkı verirken maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

DEAN SMITH'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Charlotte Teknik Direktörü Dean Smith, Wilfried Zaha hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Gösterilen kartların basit olduğunu belirten Smith, sezon boyunca benzer kararların devam etmesi halinde Zaha'nın bu ligde oynamayı sürdürmek isteyip istemeyeceğinin soru işareti olacağını söyledi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Wilfried Zaha da geleceğiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Şu an için daha fazla konuşmak istemeyen Zaha, sürecin devam ettiğini ifade etti.

RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Charlotte formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hücum hattında etkili bir görüntü sergileyen deneyimli futbolcu, kısa sürede takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

SÖZLEŞME DETAYI

33 yaşındaki yıldız oyuncunun hem Charlotte hem de Galatasaray ile olan sözleşmeleri sezon sonunda tamamlanacak. Wilfried Zaha'nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

