Antalya'da gerçekleştirilen 8. Etnospor Forumu, geleneksel sporların geleceğini şekillendirecek kararlar ve Ethnosports 2027 vizyonuyla sona erdi. Dünya Etnospor Birliği (DEB) bünyesindeki 29 ülkeden 50 kurumsal üye, devlet yetkilileri ve akademisyenler, krizlerle sarsılan dünya düzenine karşı barış vurgusu yaparak sonuç bildirgesini ilan etti.
KÖKLÜ ÇINARIN GÖLGESİNDE HAMLE DÖNEMİ
DEB Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, etkinliğin gerçekleştirildiği otelde düzenlenen Geleneksel Sporlar Ödülleri töreninde katılımcılara hitap etti. Her etkinlikle verimli ve ufuk açıcı bir forumu geride bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, Ethnosport 2027 gündemiyle yapılan oturumların önemli kazanımlar ürettiğini müşahede ettiklerini belirtti. Katılımcıların kararlılığından güç aldıklarını vurgulayan Erdoğan, geleneksel sporların geleceğini omuzlayan isimlere teşekkürlerini sundu.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İnanıyorum ki geleneksel sporları çok daha güçlü bir gelecek bekliyor. Ethnosport 2027 vizyonuyla hep birlikte ortaya koyduğumuz irade, attığımız adımların artık köklü bir çınara dönüştüğünü gösteriyor. Evet bu çınarın gölgesinde hepimize yer var. Saygı, barış ve dayanışma ruhuyla geleneklerimizi koruyup, yaşatabiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte, geleneklerimizi korumanın ötesine geçerek daha güçlü bir hamle dönemine girmeliyiz. Dünyaya geleneksel sporların başarılarını daha gür bir sesle duyurmalıyız. Çocuklarımızın en az bir geleneksel sporla tanışmasını sağlamalı, gençlerimizin bu alanlara erişimini kolaylaştırmalı ve kendi branşlarında örnek olacak sporcular yetiştirmeliyiz."
KÜRESEL BAŞARI HİKAYESİ İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI
Erdoğan, geleneksel sporların yaygınlaştırılması noktasında herkesin üzerine ciddi sorumluluklar düştüğünü hatırlattı. Bugüne kadar verilen mücadelenin yarın başarı hikayelerine dönüşeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, küresel bir dayanışma çağrısında bulundu.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gelin, bu hikayeyi birlikte yazalım. Gözümüz ve kulağımız dünyanın dört bir yanından yükselecek başarı haberlerinde olsun. Sevinçlerimizi çoğaltalım. Çünkü bu yolculuk, insanlığa en kıymetli değerlerden birini vadediyor, dostluk ve dayanışma."
GAZZE VE İRAN'DAKİ TRAJEDİYE TEPKİ
Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu forumun kapanışında okunan sonuç bildirgesinde, dünyadaki çatışma bölgelerine dair çarpıcı saptamalar yer aldı. Katılımcı tarafların mutabakata vardığı metinde, barış ve dayanışma değerlerinin kriz dönemlerindeki hayati önemi vurgulandı. Bildirgede, çocukların savaşın gölgesinde yaşamak zorunda bırakılmasına sert tepki gösterildi.
Etnospor Forumu Sonuç Bildirgesi'nde şu ifadeler yer aldı:
"Gazze'de evleri bombalanan çocukların cenaze ritüellerini oyuna çevirmek zorunda kaldığı, İran'da çocukların okul zili yerine füze sesleri duyduğu bir dünya düzeni kabul edilemez. Dünya Etnospor Birliği, her kültürün ve dilin kendine yer bulduğu bir çatı yaratmayı hedeflerken, bu platformun ortak dilinin 'barış' olması gerektiği kararlılıkla vurgulanmıştır. Geleneksel sporlar, kültürlerarası diyaloğu artırarak küresel ölçekte çatışmaların gölgesinde değil barışın inşasında kilit bir rol üstlenmelidir."
BAHİSE SIFIR TOLERANS
Bildirgede, Ethnosports 2027 vizyonunun spor, kültür, deneyim ve diplomasi olmak üzere 4 ana sütun üzerine inşa edildiği duyuruldu. Geleneksel sporlarda kural setlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilirken, kriz yönetimi ve sporcu sağlığı protokollerinin en üst seviyede kurgulanması kararlaştırıldı. Organizasyonun meşruiyetini korumak adına doping ve bahis gibi manipülasyonlara karşı tavizsiz bir duruş sergileneceği açıklandı.
Etnospor Forumu Sonuç Bildirgesi'nde etik ve güvenliğe dair şu ifadelere yer verildi:
"Doping, bahis ve her türlü manipülasyona karşı 'sıfır tolerans' ilkesi benimsenmiş olup, etkinliğin meşruiyetini korumak adına sporcu güvenliği ve fair-play en üst düzeyde güvence altına alınacaktır. Hakem ve oyuncular için uluslararası lisanslama ve akreditasyon sistemleri hızla hayata geçirilmelidir"
DİJİTAL MEDYA VE SPONSORLUKTA YENİ DÖNEM
DEB, geleneksel sporlara özel 7 gün 24 saat erişilebilir dijital medya platformları kurmayı hedeflediğini bildirdi. Sponsorluk anlayışının sadece finansman değil, markalar ile yerel değerler arasında bir anlam ortaklığı olarak tanımlandığı kaydedildi. Bildirgenin sonunda tüm uluslararası kurumlar ve devletler iş birliğine davet edildi.
Etnospor Forumu Sonuç Bildirgesi'nde vizyona dair şu ifadeler kullanıldı:
"Sponsorluk, salt bir finansman sağlama aracı olarak değil markalarla yerel değerler arasında kurulan bir 'anlam ortaklığı' olarak yeniden tanımlanmıştır. Klasik logo görünürlüğünün ötesinde, sponsorlara ve izleyicilere etkileşimli deneyim alanları sunularak pasif izleyicinin aktif katılımcıya dönüşmesi sağlanmalıdır. 8. Etnospor Forumu katılımcıları, bu bildirgede yer alan kararların hayata geçirilmesi ve geleneksel sporların evrensel bir değer olarak yaşatılması için uluslararası kurumları, devletleri, yerel yönetimleri ve özel sektörü iş birliğine davet etmektedir. Ethnosports 2027 vizyonu, insanlığın kültürel çeşitliliğine dayanan, geçmişten aldığı güçle geleceğin barışçıl ve birleştirici dünyasını inşa eden küresel bir miras olarak tarihe geçecektir."
Tören sonunda Bilal Erdoğan ve DEB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, geleneksel sporlara hizmet eden isimlere ödüllerini takdim etti. Erdoğan, tüm katılımcıları 21-24 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'da yapılacak 8. Etnospor Kültür Festivali'ne çağırdı.
