Etnospor Forumu Sonuç Bildirgesi'nde etik ve güvenliğe dair şu ifadelere yer verildi:

Bildirgede, Ethnosports 2027 vizyonunun spor, kültür, deneyim ve diplomasi olmak üzere 4 ana sütun üzerine inşa edildiği duyuruldu. Geleneksel sporlarda kural setlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilirken, kriz yönetimi ve sporcu sağlığı protokollerinin en üst seviyede kurgulanması kararlaştırıldı. Organizasyonun meşruiyetini korumak adına doping ve bahis gibi manipülasyonlara karşı tavizsiz bir duruş sergileneceği açıklandı.

DİJİTAL MEDYA VE SPONSORLUKTA YENİ DÖNEM

DEB, geleneksel sporlara özel 7 gün 24 saat erişilebilir dijital medya platformları kurmayı hedeflediğini bildirdi. Sponsorluk anlayışının sadece finansman değil, markalar ile yerel değerler arasında bir anlam ortaklığı olarak tanımlandığı kaydedildi. Bildirgenin sonunda tüm uluslararası kurumlar ve devletler iş birliğine davet edildi.

Etnospor Forumu Sonuç Bildirgesi'nde vizyona dair şu ifadeler kullanıldı:

"Sponsorluk, salt bir finansman sağlama aracı olarak değil markalarla yerel değerler arasında kurulan bir 'anlam ortaklığı' olarak yeniden tanımlanmıştır. Klasik logo görünürlüğünün ötesinde, sponsorlara ve izleyicilere etkileşimli deneyim alanları sunularak pasif izleyicinin aktif katılımcıya dönüşmesi sağlanmalıdır. 8. Etnospor Forumu katılımcıları, bu bildirgede yer alan kararların hayata geçirilmesi ve geleneksel sporların evrensel bir değer olarak yaşatılması için uluslararası kurumları, devletleri, yerel yönetimleri ve özel sektörü iş birliğine davet etmektedir. Ethnosports 2027 vizyonu, insanlığın kültürel çeşitliliğine dayanan, geçmişten aldığı güçle geleceğin barışçıl ve birleştirici dünyasını inşa eden küresel bir miras olarak tarihe geçecektir."

Tören sonunda Bilal Erdoğan ve DEB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, geleneksel sporlara hizmet eden isimlere ödüllerini takdim etti. Erdoğan, tüm katılımcıları 21-24 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'da yapılacak 8. Etnospor Kültür Festivali'ne çağırdı.