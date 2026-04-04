Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Derbideki oyun planını oyuncularına ezberleten deneyimli teknik adamın evlerinde kaybettikleri 3-2'lik derbiyi örnek gösterip, "Bu maçtaki gibi agresiflik istemiyorum. Sakin olacaksınız. Gereksiz kart görmeyeceksiniz. Oyun planına sadık kalacaksınız" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi imha planını hazırlayan Yalçın'ın ilk etapta kontrollü bir oyun tercih edip rakibi kendi sahasında karşılaşması bekleniyor. Deneyimli hocanın maçın ilerleyen dakikalarında takımından oyun üstünlüğünün ele geçirilmesini istediği ve kapılacak topların ardından yapılacak hızlı hücumlarla skora gitmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe karşısında bu sezon ilk derbi zaferini yaşamayı hedefliyor.

