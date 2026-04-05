Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle gelen zaferin ardından İngilizce hesabından rakip kulübün sosyal medya yöneticisine göndermede bulunurken, "Game Over" (Oyun Bitti) mesajıyla derbiye noktayı koydu.



Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GELEN KRİTİK ÜÇ PUAN

Kadıköy'de büyük bir heyecana sahne olan derbinin kahramanı Kerem Aktürkoğlu oldu. Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir engeli aşmayı başardı. Maçın ardından kulübün resmi hesapları, ilk olarak galibiyet golünü atan Aktürkoğlu'nun görselini "Sonuna kadar hep beraber" notuyla paylaşarak taraftara birlik mesajı verdi.

"BEŞİKTAŞ ADMİNİNİN BU AKŞAM İŞİ YOK"

Fenerbahçe'nin İngilizce içerik paylaşan sosyal medya hesabı, derbi galibiyetini rakibe yönelik çarpıcı bir göndermeyle kutladı. Paylaşımda, "Beşiktaş admininin bu akşam yapacak fazla işi yok" ifadesi kullanıldı.