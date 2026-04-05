Kadıköy'de derbi zaferi ve sosyal medya düellosu: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a game over

Süper Lig'in 28. haftasında evinde ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, maç bitiminde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla galibiyeti kutladı.

Kadıköy'de derbi zaferi ve sosyal medya düellosu: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a game over
  • Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
  • Sarı-lacivertli kulüp, maç sonrası İngilizce sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın sosyal medya yöneticisine gönderme yaptı.
  • Fenerbahçe'nin paylaşımında 'Beşiktaş admininin bu akşam yapacak fazla işi yok' ifadesi kullanıldı.
  • Kulüp, derbi galibiyetini 'Game Over' mesajıyla kutladı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir engeli aşmayı başardı.

Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle gelen zaferin ardından İngilizce hesabından rakip kulübün sosyal medya yöneticisine göndermede bulunurken, "Game Over" (Oyun Bitti) mesajıyla derbiye noktayı koydu.


Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve AA'dan alınmıştır.)

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GELEN KRİTİK ÜÇ PUAN

Kadıköy'de büyük bir heyecana sahne olan derbinin kahramanı Kerem Aktürkoğlu oldu. Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir engeli aşmayı başardı. Maçın ardından kulübün resmi hesapları, ilk olarak galibiyet golünü atan Aktürkoğlu'nun görselini "Sonuna kadar hep beraber" notuyla paylaşarak taraftara birlik mesajı verdi.

"BEŞİKTAŞ ADMİNİNİN BU AKŞAM İŞİ YOK"

Fenerbahçe'nin İngilizce içerik paylaşan sosyal medya hesabı, derbi galibiyetini rakibe yönelik çarpıcı bir göndermeyle kutladı. Paylaşımda, "Beşiktaş admininin bu akşam yapacak fazla işi yok" ifadesi kullanıldı.

