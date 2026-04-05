Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Beşiktaş galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, çok sert ifadeler kullanarak ezeli rakiplerine yüklendi.
İşte Torunoğulları'nın sözleri
"SAHADA KAZANMAK İSTİYORUZ"
"Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız! Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız!"
"YORUMCULAR YORUMLAR"
"VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar."