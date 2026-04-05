Derbi galibiyetinin ardından konuşan Domenico Tedesco, maç sonu yaşadığı duyguyu açık sözlerle anlattı. Deneyimli teknik adam, kendisini iyi ve rahatlamış hissettiğini söylerken, önce bu sevinci kendi içinde yaşamak istediğini ifade etti. Ardından taraftara ve oyunculara duyduğu saygı nedeniyle dışarı çıkıp galibiyeti onlarla paylaştığını dile getirdi.
DERBİ HAZIRLIĞININ ŞİFRESİNİ VERDİ
Gaziantep FK maçının ardından takıma birkaç gün izin verdiklerini söyleyen Tedesco, yoğun periyodun ardından oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak nefes almasına önem verdiklerini vurguladı. Milli takım arasına dinlenmiş şekilde gidilmesini istediğini belirten Fenerbahçe teknik direktörü, bu süreçte özellikle son maçlarda sorun yaşanan alanlara odaklandıklarını söyledi.
PERFORMANSTAN MEMNUN
Tedesco, Beşiktaş maçına hazırlanırken ortaları engellemek ve ceza sahası içinde hata yapmamak üzerine özel olarak çalıştıklarını anlattı. Sarı-lacivertli teknik adam, Nelson Semedo, Archie Brown ve Levent Mercan'ın bu bölümde çok etkili olduğunu söylerken, Jayden Oosterwolde'nin de adam adama savunmada önemli bir performans sergilediğini ifade etti. Takımın genel oyunundan memnun kaldığını belirten Tedesco, enerjinin ve odaklanmanın galibiyette belirleyici olduğunu söyledi.
"TAKIMIN ENERJİSİ ÇOK YÜKSEKTİ"
Derbiye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Tedesco, verilen kısa aranın ardından bütün odağın Beşiktaş maçına çevrildiğini söyledi. Oyuncuların antrenman sürecine yüksek motivasyonla girdiğini belirten deneyimli teknik adam, sahada ortaya konan performansın da bu hazırlığın karşılığı olduğunu dile getirdi.
ASENSIO İÇİN AÇIKLAMA
Marco Asensio'nun yaşadığı sakatlıkla ilgili de konuşan Tedesco, yıldız futbolcunun maç içinde yerde kaldığını ve ardından kendisini denemek için içeri girdiğini söyledi. Ancak İspanyol oyuncunun oyuna devam edemediğini belirten Tedesco, devre arasında onunla konuşamadığını ve ileri kontroller için gittiğini ifade etti. Asensio'nun üst düzey ve önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Tedesco, buna rağmen diğer isimlerle de zorlukların üstesinden gelebileceklerini söyledi.
İSMAİL YÜKSEK DETAYI
Tedesco, İsmail Yüksek'in neden süre almadığını da açıkladı. Milli futbolcunun bir gün önceki antrenmanda şiddetli bir darbe aldığını ve ayağında ödem oluştuğunu söyleyen Fenerbahçe teknik direktörü, koşmasının bile zor olduğunu belirtti. Buna rağmen İsmail'in ilaç alarak kulübede yer almak istediğini vurgulayan Tedesco, bu tavrın hem oyuncunun karakterini hem de takımın ruhunu gösterdiğini söyledi.