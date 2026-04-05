Derbi galibiyetinin ardından konuşan Domenico Tedesco, maç sonu yaşadığı duyguyu açık sözlerle anlattı. Deneyimli teknik adam, kendisini iyi ve rahatlamış hissettiğini söylerken, önce bu sevinci kendi içinde yaşamak istediğini ifade etti. Ardından taraftara ve oyunculara duyduğu saygı nedeniyle dışarı çıkıp galibiyeti onlarla paylaştığını dile getirdi.

DERBİ HAZIRLIĞININ ŞİFRESİNİ VERDİ Gaziantep FK maçının ardından takıma birkaç gün izin verdiklerini söyleyen Tedesco, yoğun periyodun ardından oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak nefes almasına önem verdiklerini vurguladı. Milli takım arasına dinlenmiş şekilde gidilmesini istediğini belirten Fenerbahçe teknik direktörü, bu süreçte özellikle son maçlarda sorun yaşanan alanlara odaklandıklarını söyledi. PERFORMANSTAN MEMNUN Tedesco, Beşiktaş maçına hazırlanırken ortaları engellemek ve ceza sahası içinde hata yapmamak üzerine özel olarak çalıştıklarını anlattı. Sarı-lacivertli teknik adam, Nelson Semedo, Archie Brown ve Levent Mercan'ın bu bölümde çok etkili olduğunu söylerken, Jayden Oosterwolde'nin de adam adama savunmada önemli bir performans sergilediğini ifade etti. Takımın genel oyunundan memnun kaldığını belirten Tedesco, enerjinin ve odaklanmanın galibiyette belirleyici olduğunu söyledi.