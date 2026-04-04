Mallorca, La Liga'da Real Madrid'i sahasında 2-1 mağlup etti ve Vedat Muriqi 90+1'de galibiyeti getiren golü attı.

Ev sahibi ekip, 41. dakikada Manu Morlanes'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Real Madrid, maçın son bölümünde savunma oyuncusu Eder Militao'nun 88. dakikadaki golüyle skora denge getirdi. Mücadelede son sözü ise Vedat Muriqi söyledi. Tecrübeli golcü, 90+1. dakikada attığı golle Mallorca'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK KAYIP

La Liga'da 3 hafta sonra mağlubiyet yaşayan Real Madrid, 1 maç fazlasına rağmen 69 puanda kaldı. Eflatun-beyazlı ekip, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Mallorca ise puanını 31'e yükseltti ve ateş hattının dışına çıktı.

REAL MADRID'İ ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Real Madrid, hafta içinde Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. İspanyol devi, bu karşılaşmanın ardından ligde Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.