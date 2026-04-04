Vedat Muriqi'den öldürücü darbe! Mallorca - Real Madrid: 2-1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Mallorca oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.

  • Mallorca, La Liga'da Real Madrid'i sahasında 2-1 mağlup etti ve Vedat Muriqi 90+1'de galibiyeti getiren golü attı.
  • Real Madrid, mağlubiyetle birlikte 69 puanda kalarak lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü.
  • Arda Güler, Real Madrid'de ilk 11'de başladığı maçta 72 dakika sahada kaldı.
  • Mallorca, galibiyetle puanını 31'e yükselterek küme düşme hattının dışına çıktı.
  • Real Madrid, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak.

Ev sahibi ekip, 41. dakikada Manu Morlanes'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Real Madrid, maçın son bölümünde savunma oyuncusu Eder Militao'nun 88. dakikadaki golüyle skora denge getirdi. Mücadelede son sözü ise Vedat Muriqi söyledi. Tecrübeli golcü, 90+1. dakikada attığı golle Mallorca'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

ARDA GÜLER 72 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç yıldız, 72 dakika sahada görev yaptı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK KAYIP

La Liga'da 3 hafta sonra mağlubiyet yaşayan Real Madrid, 1 maç fazlasına rağmen 69 puanda kaldı. Eflatun-beyazlı ekip, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Mallorca ise puanını 31'e yükseltti ve ateş hattının dışına çıktı.

REAL MADRID'İ ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Real Madrid, hafta içinde Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. İspanyol devi, bu karşılaşmanın ardından ligde Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

