Romulo fırtınası devam ediyor! Werder Bremen - RB Leipzig: 1-2 | MAÇ SONUCU

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Weserstadion'da oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Leipzig oldu. Konuk ekip, son haftalardaki çıkışını bu maçta da sürdürdü.

Romulo fırtınası devam ediyor! Werder Bremen - RB Leipzig: 1-2 | MAÇ SONUCU
  • RB Leipzig, Almanya Bundesliga'da Werder Bremen'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
  • Antonio Nusa 15. dakikada Leipzig'i öne geçiren golü kaydetti.
  • Göztepe'nin eski golcüsü Romulo Cardoso 52. dakikada farkı ikiye çıkardı ve bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.
  • Leipzig son 5 maçında 4. galibiyetini alarak puanını 53'e yükseltti.
  • Leipzig gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek, Werder Bremen ise Köln deplasmanına gidecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan RB Leipzig, 15. dakikada Antonio Nusa'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. Deplasmanda oyunun kontrolünü eline alan Leipzig, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

ROMULO YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda baskısını sürdüren Leipzig, 52. dakikada Romulo Cardoso ile farkı ikiye çıkardı. Göztepe'nin eski golcüsü, bu golle Leipzig forması altında bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

Romulo fırtınası devam ediyor! Werder Bremen - RB Leipzig: 1-2 | MAÇ SONUCU-2

WERDER BREMEN YETİŞEMEDİ

Ev sahibi Werder Bremen, maçın kalan bölümünde skora ortak olmak için baskısını artırdı. Buna rağmen Leipzig savunması üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

LEIPZIG ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Son 5 maçında 4. galibiyetini alan Leipzig, puanını 53'e yükseltti. Werder Bremen ise 28 puanda kaldı. Leipzig gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Werder Bremen ise Köln deplasmanına çıkacak.

