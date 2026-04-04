Karşılaşmaya etkili başlayan RB Leipzig, 15. dakikada Antonio Nusa'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. Deplasmanda oyunun kontrolünü eline alan Leipzig, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
ROMULO YİNE SAHNEDE
İkinci yarıda baskısını sürdüren Leipzig, 52. dakikada Romulo Cardoso ile farkı ikiye çıkardı. Göztepe'nin eski golcüsü, bu golle Leipzig forması altında bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.
WERDER BREMEN YETİŞEMEDİ
Ev sahibi Werder Bremen, maçın kalan bölümünde skora ortak olmak için baskısını artırdı. Buna rağmen Leipzig savunması üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
LEIPZIG ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Son 5 maçında 4. galibiyetini alan Leipzig, puanını 53'e yükseltti. Werder Bremen ise 28 puanda kaldı. Leipzig gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Werder Bremen ise Köln deplasmanına çıkacak.