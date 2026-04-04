Manchester City, karşılaşmada üstünlüğü 39. dakikada Erling Haaland'ın penaltı golüyle aldı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıkan Norveçli yıldızla farkı ikiye çıkardı. Manchester City, soyunma odasına 2-0'lık avantajla girdi.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarıya da etkili başladı. Manchester City, 50. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekipte Erling Haaland, 57. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak takımını 4-0 öne taşıdı.
SALAH PENALTIYI KAÇIRDI
Liverpool, 64. dakikada Muhammed Salah ile penaltıdan yararlanma fırsatı yakaladı. Mısırlı yıldız, beyaz noktadan kullandığı vuruşta topu ağlara gönderemedi. Bu an, konuk ekip adına gecenin en kritik kırılmalarından biri oldu.
YARI FİNAL BİLETİ CITY'NİN
Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve Manchester City sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İngiliz devi, FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı. Liverpool ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
TRİBÜNLERDEN ARNE SLOT TEZAHÜRATI
Farklı skorun ardından Manchester City taraftarları, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot için tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden yükselen sözler maçın dikkat çeken anları arasında yer aldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Manchester City, ligde bir sonraki maçında Chelsea deplasmanına çıkacak. FA Cup defterini kapatan Liverpool ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.
Vedat Muriqi Real Madrid'i yıktı
Hacıosmanoğlu'ndan milli takım açıklaması