CANLI YAYIN
Geri

Manchester City Liverpool'u 4-0 yenip FA Cup'ta son 8'e kaldı

FA Cup çeyrek finalinde Manchester City, sahasında ağırladığı Liverpool'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiliz devinin yıldızı Erling Haaland attığı gollerle geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Manchester City, FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
  • Erling Haaland, Manchester City'nin galibiyetinde 39, 45+2 ve 57. dakikalarda olmak üzere üç gol kaydetti.
  • Liverpool'dan Muhammed Salah, 64. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.
  • Manchester City'nin diğer golünü 50. dakikada Antoine Semenyo attı.
  • Manchester City ligde Chelsea deplasmanına giderken, Liverpool sahasında Fulham ile karşılaşacak.

Manchester City, karşılaşmada üstünlüğü 39. dakikada Erling Haaland'ın penaltı golüyle aldı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıkan Norveçli yıldızla farkı ikiye çıkardı. Manchester City, soyunma odasına 2-0'lık avantajla girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarıya da etkili başladı. Manchester City, 50. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekipte Erling Haaland, 57. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak takımını 4-0 öne taşıdı.

SALAH PENALTIYI KAÇIRDI

Liverpool, 64. dakikada Muhammed Salah ile penaltıdan yararlanma fırsatı yakaladı. Mısırlı yıldız, beyaz noktadan kullandığı vuruşta topu ağlara gönderemedi. Bu an, konuk ekip adına gecenin en kritik kırılmalarından biri oldu.

YARI FİNAL BİLETİ CITY'NİN

Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve Manchester City sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İngiliz devi, FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı. Liverpool ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

TRİBÜNLERDEN ARNE SLOT TEZAHÜRATI

Farklı skorun ardından Manchester City taraftarları, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot için tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden yükselen sözler maçın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Manchester City, ligde bir sonraki maçında Chelsea deplasmanına çıkacak. FA Cup defterini kapatan Liverpool ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler