Göztepe 3 puan hasretine milli ara sonrası son vermek istiyor. İzmir ekibinin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, Ankara deplasmanında kazanarak uzun süren galibiyet hasretlerine son vereceklerini söyledi.

STANIMIR STOILOV 3 PUANA ODAKLANDI

Oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'de Şubat ve Mart aylarında oynadığımız maçlardan 3 puan çıkartamadık. Şanssızlığımızı Gençlerbirliği maçında son erdirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'deki son galibiyetini 31 Ocak'ta Karagümrük karşısında elde etmişti. Göztepe evinde oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı. Sonrasında oynadığı Konyaspor, Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarından ise galibiyet çıkartamadı.

Bu süreçte 4 beraberlik alırken 2 kez de sahadan boynun büyük ayrıldı. Göztepe son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmandan sonra Ankara'ya hareket ettiler.

Göztepe, 6 maçtır galip gelememesine rağmen Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor.