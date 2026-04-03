Göztepe'de hedef galibiyet: Stoilov milli ara sonrası 3 puana odaklandı

Gençlerbirliği’ne konuk olacak Göztepe’de Bulgar teknik adam Stoilov, “6 maçtır kazanamıyoruz. Bu tablo bize yakışmıyor. G.Birliği maçı ile bu kötü gidişe son vereceğiz” dedi

Göztepe 3 puan hasretine milli ara sonrası son vermek istiyor. İzmir ekibinin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, Ankara deplasmanında kazanarak uzun süren galibiyet hasretlerine son vereceklerini söyledi.

STANIMIR STOILOV 3 PUANA ODAKLANDI

Oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'de Şubat ve Mart aylarında oynadığımız maçlardan 3 puan çıkartamadık. Şanssızlığımızı Gençlerbirliği maçında son erdirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'deki son galibiyetini 31 Ocak'ta Karagümrük karşısında elde etmişti. Göztepe evinde oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı. Sonrasında oynadığı Konyaspor, Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarından ise galibiyet çıkartamadı.

Bu süreçte 4 beraberlik alırken 2 kez de sahadan boynun büyük ayrıldı. Göztepe son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmandan sonra Ankara'ya hareket ettiler.

  • Göztepe, 6 maçtır galip gelememesine rağmen Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor.
