SERIE A'DA FARK YARATTI

Lucumi, Bologna savunmasının en kritik parçalarından biri olarak öne çıktı. Kolombiyalı oyuncunun sahada olmadığı maçlarda Bologna'nın savunmada ciddi düşüş yaşaması, deneyimli stoperin takım içindeki değerini daha da belirgin hale getirdi. Son lig maçlarında savunmaya verdiği denge, onun neden bu kadar ilgi gördüğünü ortaya koydu.

DAVINSON SANCHEZ DETAYI

Galatasaray cephesinde Lucumi transferini öne çıkaran başlıklardan biri de milli takım uyumu oldu. Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile savunmanın değişmez ikilisi olan Lucumi, sarı-kırmızılılar açısından önemli bir aday konumuna geldi.