Galatasaray ve Fenerbahçe Jhon Lucumi transferinde karşı karşıya!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Jhon Lucumi transferinde karşı karşıya geldi. Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, Bologna forması giyen Kolombiyalı sol stoper için devreye girdi.

  • Galatasaray ve Fenerbahçe, Bologna'da oynayan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi transfer etmek için yarışa girdi.
  • Jhon Lucumi, Bologna ile 2027'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen yeni kontrat yapmama ve yaz transfer döneminde ayrılma kararı aldı.
  • Barcelona, Inter, Sunderland ve Bournemouth da Lucumi'ye ilgi gösteriyor.
  • Lucumi, bu sezon Bologna'da 35 maçta 2847 dakika oynadı, 1 gol attı ve 6 sarı kart gördü.
  • Lucumi, Kolombiya Milli Takımı'nda Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez ile savunma ikilisi oluşturuyor.

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında da karşı karşıya geldi. Sezonun son bölümünde özellikle stoper hattında sorun yaşayan iki kulüp, savunmaya yapılacak takviye için rotayı Jhon Lucumi'ye çevirdi.

BOLOGNA'DA AYRILIK KARARI

Bologna ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Jhon Lucumi, kulübüyle yeni kontrat yapmama kararı aldı. Kolombiyalı savunmacı, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı hedefliyor. Geçen transfer döneminde gelen teklife rağmen Bologna'da kalan deneyimli stoper, bu kez yeni bir sayfa açmak istiyor.

DÜNYA KUPASI PLANI DİKKAT ÇEKTİ

Jhon Lucumi'nin, 2026 Dünya Kupası öncesinde kariyerinde yeni bir adım atmayı hedeflediği öne çıktı. Kolombiyalı savunmacının, turnuva öncesi transferini tamamlayarak yeni takımında istikrarlı bir süreç geçirmek istediği ifade ediliyor.

AVRUPA'DA TALİBİ ÇOK

Jhon Lucumi için yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray devrede değil. Barcelona, Inter, Sunderland ve Bournemouth'un da Kolombiyalı stopere ilgi gösterdiği konuşuluyor. Savunmada sol ayaklı, lider özellikleri taşıyan ve üst düzey tecrübesi bulunan bir isim arayan kulüplerin Lucumi dosyasını yakından takip ettiği görülüyor.

SERIE A'DA FARK YARATTI

Lucumi, Bologna savunmasının en kritik parçalarından biri olarak öne çıktı. Kolombiyalı oyuncunun sahada olmadığı maçlarda Bologna'nın savunmada ciddi düşüş yaşaması, deneyimli stoperin takım içindeki değerini daha da belirgin hale getirdi. Son lig maçlarında savunmaya verdiği denge, onun neden bu kadar ilgi gördüğünü ortaya koydu.

DAVINSON SANCHEZ DETAYI

Galatasaray cephesinde Lucumi transferini öne çıkaran başlıklardan biri de milli takım uyumu oldu. Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile savunmanın değişmez ikilisi olan Lucumi, sarı-kırmızılılar açısından önemli bir aday konumuna geldi.

PERFORMANSI

Jhon Lucumi, bu sezon Bologna formasıyla tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 2847 dakika sahada kalan Kolombiyalı savunmacı, 1 gol atarken 6 sarı kart gördü.

