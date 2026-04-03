Fenerbahçe Opet, Türkiye Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi Final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 mağlup ederek şampiyon oldu.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING - FENERBAHÇE OPET: 17-22
2. ÇEYREK | GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING - FENERBAHÇE OPET: 40-45
3. ÇEYREK | GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING - FENERBAHÇE OPET: 53-69
SERİDE HATA YAPMADI
Fenerbahçe Opet, zorlu seride rakibine galibiyet şansı tanımadı. İlk maçı 85-70 kazanan Kanarya, ikinci randevuyu da 77-75'lik skorla devirdi. Son sınavda da parkeden zaferle ayrılarak kupaya uzandı.
FENERBAHÇE OPET SON 10 YILA DAMGA VURDU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde tarihi başarılarına bir yenisini ekleyen Fenerbahçe Opet, ligdeki 20. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-lacivertli ekip, kazandığı 20 kupanın 9'unu son 10 yılda alarak Türk kadın basketbolunda son döneme damga vuran takım oldu.
Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1998-1999 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler daha sonra 2006 ile 2013 yılları arasında üst üste 8 kez şampiyon olarak önemli bir seri yakaladı.
2015-2016 sezonunda yeniden zirveye çıkan Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan itibaren ise bir kez daha üst üste 8 şampiyonluk elde ederek bu büyük seriyi tekrarladı. Böylece sarı-lacivertliler, son yıllardaki üstün performansıyla ligin en baskın takımı olmayı sürdürdü.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.
GALATASARAY 13 KEZ ZİRVEDE YER ALDI
Kadınlar Basketbol Süper Ligi tarihinin en başarılı takımlarından Galatasaray da bugüne kadar 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk kupasını 1987-1988 sezonunda kazanırken, 1990 ile 1998 yılları arasında üst üste 9 kez şampiyon olarak lig tarihine geçen bir rekor kırdı.
Galatasaray, 1999-2000 sezonunda da ipi göğüslerken, daha sonra 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında yeniden mutlu sona ulaştı. Ancak sarı-kırmızılı ekibin ligdeki şampiyonluk hasreti 12 yıla çıktı.
BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'DEN 3'ER ŞAMPİYONLUK
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile ODTÜ de 3'er kez şampiyonluk yaşadı. Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer kez kupayı kaldırırken, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer kez şampiyonluk sevinci tattı.