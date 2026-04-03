FENERBAHÇE OPET SON 10 YILA DAMGA VURDU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde tarihi başarılarına bir yenisini ekleyen Fenerbahçe Opet, ligdeki 20. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-lacivertli ekip, kazandığı 20 kupanın 9'unu son 10 yılda alarak Türk kadın basketbolunda son döneme damga vuran takım oldu.

Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1998-1999 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler daha sonra 2006 ile 2013 yılları arasında üst üste 8 kez şampiyon olarak önemli bir seri yakaladı.

2015-2016 sezonunda yeniden zirveye çıkan Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan itibaren ise bir kez daha üst üste 8 şampiyonluk elde ederek bu büyük seriyi tekrarladı. Böylece sarı-lacivertliler, son yıllardaki üstün performansıyla ligin en baskın takımı olmayı sürdürdü.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.