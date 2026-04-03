Cristiano Ronaldo, maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak kariyerindeki gol sayısını 967'ye yükseltti.

İkinci yarının hemen başında Al Najma, 47. dakikada Felippe Cardoso ile yeniden eşitliği sağladı. Al-Nassr'da 56. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle üstünlük yeniden geldi. Portekizli yıldız, 73. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı. Maçın skorunu belirleyen son gol ise 90+5. dakikada Sadio Mane'den geldi.

Mücadelede perdeyi konuk ekip açtı. Al Najma, 44. dakikada Al Tulayhi'nin golüyle öne geçti. Bu gole Al-Nassr'dan yanıt gecikmedi. Ev sahibi ekip, 45+8. dakikada Al Hamdan ile skora denge getirdi. Bir dakika sonra sahneye çıkan Sadio Mane, takımını 2-1 öne taşıdı.

RONALDO'DAN ÇİFTE GOL

Cristiano Ronaldo, Al Najma karşısında attığı iki golle yine takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Tecrübeli yıldız, bu gollerle kariyerindeki gol sayısını 967'ye çıkardı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Al-Nassr puanını 70'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Al Najma ise 8 puanla ligin son sırasında kaldı.