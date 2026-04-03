Ronaldo "bismillah" dedi Al-Nassr Al-Najma'yı 5-2 yendi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. hafta mücadelesinde lider Al-Nassr, sahasında ligin son sırasındaki Al Najma'yı 5-2 mağlup etti. King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane attıkları gollerle galibiyette başrolü üstlendi.

  • Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde sahasında Al Najma'yı 5-2 mağlup etti.
  • Cristiano Ronaldo, maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak kariyerindeki gol sayısını 967'ye yükseltti.
  • Sadio Mane, Al-Nassr'a 2 gol katkı sağladı.
  • Al-Nassr, galibiyetle puanını 70'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
  • Ronaldo'nun penaltı öncesi 'Bismillah' demesi sosyal medyada gündem oldu.

Mücadelede perdeyi konuk ekip açtı. Al Najma, 44. dakikada Al Tulayhi'nin golüyle öne geçti. Bu gole Al-Nassr'dan yanıt gecikmedi. Ev sahibi ekip, 45+8. dakikada Al Hamdan ile skora denge getirdi. Bir dakika sonra sahneye çıkan Sadio Mane, takımını 2-1 öne taşıdı.

RONALDO VE MANE DAMGA VURDU

İkinci yarının hemen başında Al Najma, 47. dakikada Felippe Cardoso ile yeniden eşitliği sağladı. Al-Nassr'da 56. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle üstünlük yeniden geldi. Portekizli yıldız, 73. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı. Maçın skorunu belirleyen son gol ise 90+5. dakikada Sadio Mane'den geldi.

RONALDO'DAN ÇİFTE GOL

Cristiano Ronaldo, Al Najma karşısında attığı iki golle yine takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Tecrübeli yıldız, bu gollerle kariyerindeki gol sayısını 967'ye çıkardı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Al-Nassr puanını 70'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Al Najma ise 8 puanla ligin son sırasında kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Al-Nassr, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Al Okhdood ile karşı karşıya gelecek. Al Najma ise sahasında NEOM'u konuk edecek.

RONALDO'NUN "BİSMİLLAH" ANI GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın 56. dakikasında penaltı noktasına gelen Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesinde "Bismillah" dediği anlar yayına yansıdı. Portekizli yıldızın bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

