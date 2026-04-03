AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP Hugo Souza yalnızca Beşiktaş'ın değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında bulunuyor. Serie A temsilcisi Milan, Benfica ve Bahia'nın da Brezilyalı kalecinin durumunu yakından izlediği ifade ediliyor. Bu tablo, transfer yarışını daha da kızıştırıyor.

SEZON PERFORMANSI 27 yaşındaki kaleci bu sezon üç farklı kulvarda toplam 18 maça çıktı. Hugo Souza, bu karşılaşmalarda kalesinde 15 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi 7 maçta ise gole izin vermedi.