Beşiktaş'a 2 metrelik kaleci transferi! Eldivenler Hugo Souza'nın olacak

Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, en az beş bölgeye takviye yapmayı planlarken kaleci transferi için de geniş kapsamlı bir liste hazırladı. Hugo Souza adaylardan biri.

Beşiktaş'a 2 metrelik kaleci transferi! Eldivenler Hugo Souza'nın olacak
  • Beşiktaş, Corinthians'ta forma giyen 27 yaşındaki kaleci Hugo Souza için 10 milyon euro teklif sundu ancak Brezilya kulübü bu rakamı yetersiz buldu.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi üzerine kaleci arayan Beşiktaş yönetimi, yerli adaylar Altay Bayındır ve Berke Özer ile yabancı aday Hugo Souza üzerinde yoğunlaştı.
  • Corinthians, Hugo Souza'nın 2026 Dünya Kupası sürecinde piyasa değerinin artacağını düşünerek satış konusunda aceleci davranmıyor.
  • Milan, Benfica ve Bahia da Hugo Souza'nın transferini yakından takip ediyor.
  • Hugo Souza bu sezon üç farklı kulvarda 18 maça çıktı, 15 gol yedi ve 7 maçta gol yemedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hareket eden yönetim, hem yerli hem yabancı adaylar üzerinde yoğunlaştı. Yerli kaleci seçenekleri arasında Altay Bayındır ve Berke Özer öne çıkarken, yabancı adaylar içinde Hugo Souza ismi dikkat çekti.

HUGO SOUZA İÇİN 10 MİLYON EURO

Beşiktaş, Corinthians forması giyen Hugo Souza için girişimlerini artırdı. Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak adına 10 milyon euroluk teklif sunduğu ifade edildi. Brezilya temsilcisi ise bu rakamı yeterli bulmadı ve daha yüksek bir bonservis beklentisini korudu.

DÜNYA KUPASI PLANI

Corinthians cephesi, Hugo Souza'nın değerinin daha da artacağı görüşünde. Brezilya Milli Takımı aday kadrosunda yer alan tecrübeli file bekçisinin 2026 Dünya Kupası sürecinde piyasa değerini yükseltmesi bekleniyor. Bu nedenle kulüp, satış konusunda aceleci davranmıyor.

AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP

Hugo Souza yalnızca Beşiktaş'ın değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında bulunuyor. Serie A temsilcisi Milan, Benfica ve Bahia'nın da Brezilyalı kalecinin durumunu yakından izlediği ifade ediliyor. Bu tablo, transfer yarışını daha da kızıştırıyor.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki kaleci bu sezon üç farklı kulvarda toplam 18 maça çıktı. Hugo Souza, bu karşılaşmalarda kalesinde 15 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi 7 maçta ise gole izin vermedi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Hugo Souza, güçlü refleksleri ve bire bir pozisyonlardaki etkili performansıyla ön plana çıkıyor. 1.99 metrelik boyu sayesinde hava toplarında geniş bir hakimiyet alanı kurabiliyor. Baskı altında sakin kalabilmesi ve topu oyuna sokarken ayağını etkili kullanması da dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş Süper Lig'in sürpriz ismini istiyor! Transfer bombası Franco Tongya
