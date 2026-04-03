Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hareket eden yönetim, hem yerli hem yabancı adaylar üzerinde yoğunlaştı. Yerli kaleci seçenekleri arasında Altay Bayındır ve Berke Özer öne çıkarken, yabancı adaylar içinde Hugo Souza ismi dikkat çekti.
HUGO SOUZA İÇİN 10 MİLYON EURO
Beşiktaş, Corinthians forması giyen Hugo Souza için girişimlerini artırdı. Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak adına 10 milyon euroluk teklif sunduğu ifade edildi. Brezilya temsilcisi ise bu rakamı yeterli bulmadı ve daha yüksek bir bonservis beklentisini korudu.
DÜNYA KUPASI PLANI
Corinthians cephesi, Hugo Souza'nın değerinin daha da artacağı görüşünde. Brezilya Milli Takımı aday kadrosunda yer alan tecrübeli file bekçisinin 2026 Dünya Kupası sürecinde piyasa değerini yükseltmesi bekleniyor. Bu nedenle kulüp, satış konusunda aceleci davranmıyor.
AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP
Hugo Souza yalnızca Beşiktaş'ın değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında bulunuyor. Serie A temsilcisi Milan, Benfica ve Bahia'nın da Brezilyalı kalecinin durumunu yakından izlediği ifade ediliyor. Bu tablo, transfer yarışını daha da kızıştırıyor.
SEZON PERFORMANSI
27 yaşındaki kaleci bu sezon üç farklı kulvarda toplam 18 maça çıktı. Hugo Souza, bu karşılaşmalarda kalesinde 15 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi 7 maçta ise gole izin vermedi.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Hugo Souza, güçlü refleksleri ve bire bir pozisyonlardaki etkili performansıyla ön plana çıkıyor. 1.99 metrelik boyu sayesinde hava toplarında geniş bir hakimiyet alanı kurabiliyor. Baskı altında sakin kalabilmesi ve topu oyuna sokarken ayağını etkili kullanması da dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.