Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, akşam saatlerinde Trabzon'a ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçak, saat 20.00'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.
Trabzonspor maçı öncesi deplasmana gelen Galatasaray kafilesi, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkış yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse bindi.
OTELDE KAMPA GİRDİ
Galatasaray kafilesi, havalimanından ayrıldıktan sonra Trabzon'da konaklayacağı otele hareket etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını burada sürdürecek.