Joachim Löw Gana'nın başına geçebilir! Dünya Kupası'nda yeniden sahne alacak

Otto Addo ile yollarını ayıran Gana Milli Takımı'nda teknik direktör arayışında sona yaklaşıldı. Gana Futbol Federasyonu'nun, Alman teknik adam Joachim Löw ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü.

  • Gana Futbol Federasyonu, Otto Addo ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ile görüşmelerde ileri aşamaya geldi.
  • Taraflar arasında 2026 Dünya Kupası'na kadar kısa vadeli bir proje üzerinden anlaşma sağlanması bekleniyor.
  • Joachim Löw'ün Gana Milli Takımı'ndan haftalık yaklaşık 150 bin euro maaş alacağı belirtildi.
  • Joachim Löw, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşımıştı.
  • Löw, Almanya Milli Takımı'nda 15 yıl teknik direktörlük görevinde bulundu.

Otto Addo ile kısa süre önce yollarını ayıran Gana Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için yeni bir isme yöneldi. Gana basınında yer alan bilgilere göre federasyon, Joachim Löw ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

KISA VADELİ PROJE MASADA

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Gana cephesinde kısa vadeli bir planlama öne çıktı. Tarafların bu proje kapsamında masaya oturduğu ve sözleşme detaylarını netleştirmeye yaklaştığı ifade edildi.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Joachim Löw ile Gana Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelerde küçük ayrıntıların kaldığı öne sürüldü. Resmi imzaların bu detayların çözülmesinin ardından atılması beklenirken, deneyimli teknik adamın haftalık yaklaşık 150 bin euro gelir elde edeceği belirtildi.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU VAR

Joachim Löw, teknik adamlık kariyerinde son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdı. Alman teknik direktör, 15 yıl boyunca görev yaptığı milli takım kariyerinde 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

