Otto Addo ile kısa süre önce yollarını ayıran Gana Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için yeni bir isme yöneldi. Gana basınında yer alan bilgilere göre federasyon, Joachim Löw ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
KISA VADELİ PROJE MASADA
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Gana cephesinde kısa vadeli bir planlama öne çıktı. Tarafların bu proje kapsamında masaya oturduğu ve sözleşme detaylarını netleştirmeye yaklaştığı ifade edildi.
MAAŞI DA BELLİ OLDU
Joachim Löw ile Gana Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelerde küçük ayrıntıların kaldığı öne sürüldü. Resmi imzaların bu detayların çözülmesinin ardından atılması beklenirken, deneyimli teknik adamın haftalık yaklaşık 150 bin euro gelir elde edeceği belirtildi.
DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU VAR
Joachim Löw, teknik adamlık kariyerinde son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdı. Alman teknik direktör, 15 yıl boyunca görev yaptığı milli takım kariyerinde 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.