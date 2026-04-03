Gana Futbol Federasyonu, Otto Addo ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ile görüşmelerde ileri aşamaya geldi.

Taraflar arasında 2026 Dünya Kupası'na kadar kısa vadeli bir proje üzerinden anlaşma sağlanması bekleniyor.

Joachim Löw'ün Gana Milli Takımı'ndan haftalık yaklaşık 150 bin euro maaş alacağı belirtildi.

Joachim Löw, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşımıştı.

Löw, Almanya Milli Takımı'nda 15 yıl teknik direktörlük görevinde bulundu.

Otto Addo ile kısa süre önce yollarını ayıran Gana Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için yeni bir isme yöneldi. Gana basınında yer alan bilgilere göre federasyon, Joachim Löw ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

KISA VADELİ PROJE MASADA ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Gana cephesinde kısa vadeli bir planlama öne çıktı. Tarafların bu proje kapsamında masaya oturduğu ve sözleşme detaylarını netleştirmeye yaklaştığı ifade edildi.