Bu doğrultuda Davinson Sánchez, kritik karşılaşmada Onuachu'yu marke etmekle görevlendirildi. Kolombiyalı stoperin, maç boyunca rakibine yakın oynayarak hava topları ve fiziksel mücadelelerde üstünlük kurması hedefleniyor.

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanı öncesi rakibin en etkili hücum silahına yönelik savunma planını netleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu için birebir önlem kararı aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada Sanchez, cezası nedeniyle forma giyememişti. O mücadelede Onuachu'ya karşı görev alan Mario Lemina, savunmadaki performansıyla dikkat çekmiş ve rakip forvete alan bırakmamıştı.



SAVUNMA KURGUSU NETLEŞTİ

Okan Buruk'un bu kez savunma merkezinde Sanchez üzerinden bir yapı kurarak Onuachu'nun etkisini sınırlamayı planladığı öğrenildi. Teknik heyetin, bu eşleşmenin maçın genel gidişatında belirleyici olacağını değerlendirdiği ifade edildi.