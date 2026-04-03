Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında hücum hattını Mauro Icardi üzerine kuracak. Victor Osimhen'in yokluğunda sahaya çıkacak olan Arjantinli golcü, takımın en önemli skor opsiyonu olacak. GOL YÜKÜ ICARDI'DE Teknik heyetin planlamasında Icardi'nin bitiriciliği ön plana çıkarken, oyuncunun hem takım adına hem de bireysel performansı açısından kritik bir maça çıkacağı değerlendiriliyor. Tecrübeli forvet, sezonun bu bölümünde hücum hattının ana belirleyicisi konumunda.



REKORA BİR ADIM Galatasaray kariyerinde 76 gole ulaşarak Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumuna yükseldi. Trabzonspor karşısında atacağı bir golle, Karadeniz ekibine karşı gol sayısını 4'e çıkararak Hagi'nin bu rakip karşısındaki performansını yakalama fırsatı bulunuyor.