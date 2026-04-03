CANLI YAYIN
Geri

Icardi için Trabzon’da kritik sınav

Osimhen’in yokluğunda Galatasaray’ın gol yükünü Mauro Icardi üstlenecek. Arjantinli yıldız, Trabzonspor karşısında yeni bir rekora yaklaşacak.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında hücum hattını Mauro Icardi üzerine kuracak. Victor Osimhen'in yokluğunda sahaya çıkacak olan Arjantinli golcü, takımın en önemli skor opsiyonu olacak.

GOL YÜKÜ ICARDI'DE

Teknik heyetin planlamasında Icardi'nin bitiriciliği ön plana çıkarken, oyuncunun hem takım adına hem de bireysel performansı açısından kritik bir maça çıkacağı değerlendiriliyor. Tecrübeli forvet, sezonun bu bölümünde hücum hattının ana belirleyicisi konumunda.

REKORA BİR ADIM

Galatasaray kariyerinde 76 gole ulaşarak Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumuna yükseldi. Trabzonspor karşısında atacağı bir golle, Karadeniz ekibine karşı gol sayısını 4'e çıkararak Hagi'nin bu rakip karşısındaki performansını yakalama fırsatı bulunuyor.

RAKİBE KARŞI PERFORMANSI

Daha önce Trabzonspor'a karşı 4 maçta 3 gol kaydeden Icardi, bu karşılaşmada da istatistiğini geliştirmeyi hedefliyor. Arjantinli oyuncunun performansı, deplasmandaki maçın skoruna doğrudan etki edecek.

Galatasaray sakata geldi!
SONRAKİ HABER

Galatasaray sakata geldi!

 Galatasaray'da Onuachu planı
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray'da Onuachu planı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler