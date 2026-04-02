CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de Skriniar belirsizliği

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’de Milan Skriniar’ın durumu netleşmedi. Teknik heyet, savunmanın kilit ismi için sağlık raporunu bekliyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Skriniar belirsizliği

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürürken savunma hattındaki belirsizlik dikkat çekiyor. Teknik ekip, derbi planlamasını büyük ölçüde galibiyet üzerine kurarken, Milan Škriniar'ın son durumu soru işareti oluşturuyor.

Fenerbahçe'de Skriniar belirsizliği-2
TEDESCO KARARI RAPORA BAĞLI

Tedavi sürecini tamamladığı belirtilen Slovak stoperin henüz takımla antrenmanlara katılmaması teknik heyetin planlarını etkiledi. Oyuncunun fiziksel olarak hazır olmasına rağmen sahaya dönmemesi, derbide forma giyip giyemeyeceği konusunda belirsizlik yarattı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, sağlık ekibinden gelecek son rapora göre karar vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Skriniar belirsizliği-3
SAVUNMANIN ANA PARÇASI

31 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maçta görev alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Defans hattında sorumluluğu üstlenen Skriniar, aynı zamanda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler