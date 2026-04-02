Tedavi sürecini tamamladığı belirtilen Slovak stoperin henüz takımla antrenmanlara katılmaması teknik heyetin planlarını etkiledi. Oyuncunun fiziksel olarak hazır olmasına rağmen sahaya dönmemesi, derbide forma giyip giyemeyeceği konusunda belirsizlik yarattı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, sağlık ekibinden gelecek son rapora göre karar vereceği öğrenildi.



SAVUNMANIN ANA PARÇASI

31 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maçta görev alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Defans hattında sorumluluğu üstlenen Skriniar, aynı zamanda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.