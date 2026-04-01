Galatasaray'dan Sara açıklaması!

Brezilya Milli Takımı’ndan sakat dönen Gabriel Sara’nın durumu yapılacak kontroller sonrası netleşecek. Orta saha oyuncusunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Galatasaray, milli aranın ardından deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlık gelişmesiyle karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Gabriel Sara'nın sağlık durumu teknik heyetin gündemine girdi.

MİLLİ TAKIMDAN SAKAT DÖNDÜ

Brezilya Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Sara'nın, sol ayak bileğinde ağrı hissettiği belirtildi. Oyuncunun sabah saatlerinde İstanbul'a döndüğü ve gün içinde detaylı kontrollerden geçirileceği açıklandı.

KONTROLLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, futbolcunun sağlık durumunun gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Teknik heyetin, oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine bu rapor doğrultusunda karar vereceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maçta görev alan Gabriel Sara, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun durumu, deplasmandaki kritik karşılaşma öncesi orta saha planlamasında belirleyici olacak.

