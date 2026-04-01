Galatasaray, milli aranın ardından deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlık gelişmesiyle karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Gabriel Sara'nın sağlık durumu teknik heyetin gündemine girdi.
MİLLİ TAKIMDAN SAKAT DÖNDÜ
Brezilya Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Sara'nın, sol ayak bileğinde ağrı hissettiği belirtildi. Oyuncunun sabah saatlerinde İstanbul'a döndüğü ve gün içinde detaylı kontrollerden geçirileceği açıklandı.
KONTROLLER BELİRLEYİCİ OLACAK
Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, futbolcunun sağlık durumunun gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Teknik heyetin, oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine bu rapor doğrultusunda karar vereceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maçta görev alan Gabriel Sara, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun durumu, deplasmandaki kritik karşılaşma öncesi orta saha planlamasında belirleyici olacak.
