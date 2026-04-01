Brezilya Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Sara'nın, sol ayak bileğinde ağrı hissettiği belirtildi. Oyuncunun sabah saatlerinde İstanbul'a döndüğü ve gün içinde detaylı kontrollerden geçirileceği açıklandı.

Galatasaray, milli aranın ardından deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlık gelişmesiyle karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Gabriel Sara'nın sağlık durumu teknik heyetin gündemine girdi.



KONTROLLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, futbolcunun sağlık durumunun gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Teknik heyetin, oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine bu rapor doğrultusunda karar vereceği öğrenildi.