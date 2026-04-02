Grup aşamasında Paraguay ile oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidildi. Daha önce 07.00 olarak planlanan mücadele, yapılan düzenlemeyle 06.00'ya alındı.



GRUPTAKİ PROGRAM

A Milli Takım, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Yapılan saat değişikliği, yalnızca Paraguay karşılaşmasını kapsarken diğer maçların saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İşte Dünya Kupası fikstürümüz:







14 Haziran Pazar

TSİ 07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver - Kanada)



20 Haziran Cumartesi

TSİ 06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area)



26 Haziran Cuma

TSİ 05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadyum)