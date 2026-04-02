Millilerin Dünya Kupası maçında saat değişti!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Milliler sırasıyla Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak. A Milli Takım'ın Paraguay ile yapacağın maçın saati 07.00'den 06.00'ya alındı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuva takvimi doğrultusunda millilerin maç programında güncelleme yapıldı.

SAAT GÜNCELLENDİ

Grup aşamasında Paraguay ile oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidildi. Daha önce 07.00 olarak planlanan mücadele, yapılan düzenlemeyle 06.00'ya alındı.

GRUPTAKİ PROGRAM

A Milli Takım, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Yapılan saat değişikliği, yalnızca Paraguay karşılaşmasını kapsarken diğer maçların saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İşte Dünya Kupası fikstürümüz:

14 Haziran Pazar
TSİ 07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver - Kanada)

20 Haziran Cumartesi
TSİ 06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area)

26 Haziran Cuma
TSİ 05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadyum)

