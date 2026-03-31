Zorlu eleme sürecinde ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve güçlü takım ruhuyla dikkat çeken A Milli Takım, hak ettiği şekilde Dünya Kupası biletini alarak Türk futbolseverlere gurur yaşattı. Türkiye, dev turnuvada D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Dünya Kupası'nda hangi statlarda oynayacak? İşte kapasiteleri…

Yaklaşık 54 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Kanada Futbol Ligi ekiplerinden BC Lions ile MLS temsilcisi Vancouver Whitecaps'ın maçlarına ev sahipliği yapıyor. 1983 yılında açılan BC Place, daha önce 2010 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yanı sıra 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası gibi önemli organizasyonlarda da kullanılmıştı.

İKİNCİ DURAK ABD: DEV STADYUMDA KRİTİK SINAV

A Milli Futbol Takımı, Kanada'daki ilk maçının ardından rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirecek. Ay-yıldızlılar, grup etabındaki ikinci karşılaşmada Paraguay ile Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde yer alan Levi's Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 19 Haziran'da oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak.

2014 yılında kapılarını açan ve 68 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olan Levi's Stadyumu, NFL ekiplerinden San Francisco 49ers'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyum, daha önce 2016 ve 2026 yıllarında düzenlenen Super Bowl organizasyonlarına da ev sahipliği yaparak dünya sporunun önemli merkezlerinden biri haline geldi.

GRUP FİNALİ LOS ANGELES'TA

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası grup etabındaki son karşılaşmasını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Ay-yıldızlılar, 25 Haziran'da turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile Kaliforniya'nın Inglewood kentinde bulunan SoFi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 05.00'te başlayacak mücadeleyle Türkiye, grup aşamasını noktalayacak.

70 bin 240 seyirci kapasitesine sahip olan modern tesis, NFL ekipleri Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers'a ev sahipliği yapıyor. 2022'de Super Bowl organizasyonuna sahne olan SoFi Stadyumu, 2023 CONCACAF Gold Cup finaline de ev sahipliği yaptı. Ayrıca dev arena, 2028 Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni için de seçilen önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.