FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Infantino, Türkiye'nin yeniden dünya sahnesine dönmesini "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.
"AY-YILDIZ YENİDEN PARLIYOR"
Infantino mesajında, Türkiye'nin futbol geleneği ve taraftar gücüne vurgu yaptı. A Milli Takım'ın turnuvada yeni anlar oluşturma potansiyeline dikkat çeken FIFA Başkanı, Türk futbolunun enerjisinin Kuzey Amerika'daki organizasyona yansıyacağını ifade etti.
TARAFTAR VURGUSU
Mesajında Türk taraftarlara da ayrı bir parantez açan Infantino, Dünya Kupası boyunca Kanada, Meksika ve ABD'de tribünlerde oluşacak atmosferi görmek istediğini belirtti. Türkiye'nin turnuvaya katılımının organizasyona farklı bir renk katacağına işaret etti.
24 YILLIK HASRET SONA ERDİ
A Milli Takım, Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı. Türkiye, 2026 FIFA World Cup kapsamında düzenlenecek organizasyonda grup aşamasında mücadele edecek.