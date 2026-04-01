FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Infantino, Türkiye'nin yeniden dünya sahnesine dönmesini "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.



"AY-YILDIZ YENİDEN PARLIYOR" Infantino mesajında, Türkiye'nin futbol geleneği ve taraftar gücüne vurgu yaptı. A Milli Takım'ın turnuvada yeni anlar oluşturma potansiyeline dikkat çeken FIFA Başkanı, Türk futbolunun enerjisinin Kuzey Amerika'daki organizasyona yansıyacağını ifade etti.