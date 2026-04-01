Karşılaşma sonrası yaşanan bir an da İtalya'da geniş yer buldu. Kenan Yıldız'ın, Juventus'tan takım arkadaşı Edon Zhegrova'yı saha içinde teselli etmesi, spor kamuoyunda öne çıkan görüntüler arasında yer aldı. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Zhegrova'ya sarılan Yıldız'ın bu hareketi, sportmenlik örneği olarak değerlendirildi.



GAZETELERDEN YORUMLAR

Tuttosport, yaşanan anı "rekabetin ötesine geçen bir dostluk ve duyarlılık örneği" olarak yorumladı ve bu davranışın saha içindeki bir golden daha kalıcı etki bırakabileceğini yazdı. Corriere dello Sport ise Zhegrova'nın gözyaşları içinde kenarda bulunduğu sırada Kenan Yıldız'ın yaptığı jeste dikkat çekerek, oyuncunun alkış aldığını aktardı.

İtalya basınında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılımı ve Montella'nın teknik direktörlük performansı öne çıkarılırken, Kenan Yıldız'ın saha içindeki davranışı da günün öne çıkan anları arasında gösterildi.