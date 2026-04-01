İspanya ile Mısır milli takımları arasında Barselona'da oynanan hazırlık karşılaşması, saha içinden çok tribünlerde yaşanan olaylarla gündeme geldi. Mossos d'Esquadra, RCDE Stadyumu'nda bir grup taraftarın Müslüman karşıtı ve yabancı düşmanı tezahüratlarda bulunmasının ardından resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. TEZAHÜRATLAR TEPKİ ÇEKTİ Maçın ilk yarısında bazı taraftarların "Zıplamayan Müslüman" şeklinde sloganlar attığı, Mısır Milli Marşı'nın ıslıklandığı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi. Tribünlerdeki bu söylemler kısa sürede kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

FEDERASYON VE MİLLİ TAKIMDAN AÇIKLAMA Real Federación Española de Fútbol Başkanı Rafael Louzan, milli futbolcu Pedro González López ve teknik direktör Luis de la Fuente, yaşananları kınayan açıklamalar yaptı. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.