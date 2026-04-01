CANLI YAYIN
Geri

Montella ile yola devam

A Milli Takım’ı 24 yıl sonra Dünya Kupası’na taşıyan Vincenzo Montella için yeni sözleşme hazırlığı başladı. TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası’nda da İtalyan teknik adamla devam etmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi:
2008 sonrası düşüş sürecine giren A Milli Takım'da göreve geldiği günden bu yana önemli sonuçlara imza atan Vincenzo Montella, bir eşiği daha geride bıraktı. Uluslar A Ligi'ne yükselme ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final başarısının ardından millileri 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan İtalyan teknik adam, yeni dönemin de merkezinde yer alıyor.

YENİ HEDEF UZUN VADE

Türkiye Futbol Federasyonu, elde edilen sonuçların ardından teknik heyette istikrarı koruma kararı aldı. Planlamaya göre Montella ile 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'nı kapsayan uzun vadeli bir sözleşme yapılması hedefleniyor. Tarafların kısa süre içinde yeni kontrat için görüşmelere başlaması bekleniyor.

SÖZLEŞMEDE 7 YIL İHTİMALİ

2023 yılında göreve gelen ve geçtiğimiz yıl sözleşmesi iki yıl uzatılan 51 yaşındaki teknik adamın, yeni teklifi kabul etmesi halinde görev süresi 55 yaşına kadar uzayacak. Bu senaryoda Montella'nın A Milli Takım'daki toplam görev süresi 7 yıla ulaşacak.

VATANDAŞLIK SÜRECİ BAŞLAYACAK

Montella'nın Türk vatandaşlığına geçme isteği de gündemde yer alıyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu, sürecin hızlandırılması için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayacak. Ankara'da yürütülecek işlemlerin tamamlanmasının ardından İtalyan teknik adamın resmi başvuru sürecinin netlik kazanması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler