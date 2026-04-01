2008 sonrası düşüş sürecine giren A Milli Takım'da göreve geldiği günden bu yana önemli sonuçlara imza atan Vincenzo Montella, bir eşiği daha geride bıraktı. Uluslar A Ligi'ne yükselme ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final başarısının ardından millileri 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan İtalyan teknik adam, yeni dönemin de merkezinde yer alıyor.



YENİ HEDEF UZUN VADE Türkiye Futbol Federasyonu, elde edilen sonuçların ardından teknik heyette istikrarı koruma kararı aldı. Planlamaya göre Montella ile 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'nı kapsayan uzun vadeli bir sözleşme yapılması hedefleniyor. Tarafların kısa süre içinde yeni kontrat için görüşmelere başlaması bekleniyor.