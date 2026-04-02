Fenerbahçe'nin sürpriz golcüsü Nene!

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi öncesi hücum hattını netleştiriyor. Form grafiği yükselen Dorgeles Nene, ilk 11 için en güçlü adaylardan biri.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürürken teknik heyetin hücum planı şekilleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Kadıköy'de oynanacak kritik karşılaşmada ileri uç tercihleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri ise Dorgeles Nene oldu.

FORM DURUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Son haftalarda performansını yükselten 23 yaşındaki futbolcu, takımın gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe'nin ligde attığı son 6 golün 4'üne imza atan Nene, son 3 maçta 4 gol kaydederek form grafiğini yukarı taşıdı. Samsunspor ve Gaziantep karşılaşmalarında attığı gollerle galibiyetlere doğrudan katkı sağladı.

KADIKÖY PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

Genç oyuncunun iç saha performansı da dikkat çekici seviyeye ulaştı. Lig genelinde kaydettiği 9 golün 7'sini Kadıköy'de atan Nene, sarı-lacivertli ekipte iç sahada en fazla gol atan oyuncu konumuna geldi. Teknik heyetin, bu performans doğrultusunda oyuncuyu ilk 11'de başlatma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

SKOR KATKISI YÜKSELİŞTE

Sezon boyunca farklı maçlarda skor katkısı sağlayan Nene; Gençlerbirliği karşısında gol, Antalyaspor ve Karagümrük maçlarında asist, Beşiktaş derbisinde asist, Kayserispor karşısında iki gol ve Çaykur Rizespor maçında iki asist üretti. Son haftalarda Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa, Samsunspor ve Gaziantep karşılaşmalarında da skor katkısı vermeyi sürdürdü.

Derbi öncesi teknik heyetin vereceği son kararla birlikte Dorgeles Nene'nin ilk 11'de mi yoksa hamle oyuncusu olarak mı sahaya çıkacağı maç gününde netlik kazanacak.

