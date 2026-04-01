Bernardo Silva, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Manchester City'den ayrılmayı planladığını kulüp yönetimine bildirdi.

Nisan ayı itibarıyla kendisiyle ilgilenen kulüplerle temas kurması beklenen Silva'nın, nihai kararını yaz transfer döneminde netleştireceği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun, teklifleri değerlendirme sürecinde aceleci davranmayacağı ve tüm seçenekleri masaya yatıracağı aktarıldı.



TRANSFERDE GENİŞ LİSTE

Transfer sürecine ilişkin detayları paylaşan Fabrizio Romano, Silva ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğunu belirtti. Oyuncuya ayrıca Premier Lig, Serie A ve La Liga'dan kulüplerin de ilgi gösterdiği öğrenildi.