CANLI YAYIN
Geri

Bernardo Silva'dan bekleme kararı

Manchester City’de forma giyen Bernardo Silva, sezon sonunda ayrılık planını kulübe iletti. Portekizli oyuncu, transfer kararını yaz aylarında verecek.

Giriş Tarihi:
Bernardo Silva, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Manchester City'den ayrılmayı planladığını kulüp yönetimine bildirdi.

KARAR YAZIN VERİLECEK

Nisan ayı itibarıyla kendisiyle ilgilenen kulüplerle temas kurması beklenen Silva'nın, nihai kararını yaz transfer döneminde netleştireceği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun, teklifleri değerlendirme sürecinde aceleci davranmayacağı ve tüm seçenekleri masaya yatıracağı aktarıldı.

TRANSFERDE GENİŞ LİSTE

Transfer sürecine ilişkin detayları paylaşan Fabrizio Romano, Silva ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğunu belirtti. Oyuncuya ayrıca Premier Lig, Serie A ve La Liga'dan kulüplerin de ilgi gösterdiği öğrenildi.

REKABETTE KOZLAR DEVREDE

Galatasaray cephesi, transfer yarışında Şampiyonlar Ligi faktörünü ve Silva'nın eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan ile olan bağını öne çıkarmayı planlıyor. Bernardo Silva'nın geleceğiyle ilgili kararını yaz aylarında açıklaması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler