Bernardo Silva, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Manchester City'den ayrılmayı planladığını kulüp yönetimine bildirdi.
KARAR YAZIN VERİLECEK
Nisan ayı itibarıyla kendisiyle ilgilenen kulüplerle temas kurması beklenen Silva'nın, nihai kararını yaz transfer döneminde netleştireceği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun, teklifleri değerlendirme sürecinde aceleci davranmayacağı ve tüm seçenekleri masaya yatıracağı aktarıldı.
TRANSFERDE GENİŞ LİSTE
Transfer sürecine ilişkin detayları paylaşan Fabrizio Romano, Silva ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğunu belirtti. Oyuncuya ayrıca Premier Lig, Serie A ve La Liga'dan kulüplerin de ilgi gösterdiği öğrenildi.
REKABETTE KOZLAR DEVREDE
Galatasaray cephesi, transfer yarışında Şampiyonlar Ligi faktörünü ve Silva'nın eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan ile olan bağını öne çıkarmayı planlıyor. Bernardo Silva'nın geleceğiyle ilgili kararını yaz aylarında açıklaması bekleniyor.