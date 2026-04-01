A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyetiyle Dünya Kupası biletini alırken önemli bir ekonomik kazancı da hanesine yazdırdı. FIFA tarafından belirlenen ödül sistemine göre Türkiye, turnuvaya katılım hakkı elde etmesinin ardından 10.5 milyon dolarlık ayakbastı gelirine ulaştı. Bu rakam, turnuva performansına bağlı olarak daha da artabilecek.

2026 Dünya Kupası için açıklanan toplam ödül havuzu 727 milyon dolar olarak belirlendi. Bu miktar, 2022 FIFA World Cup ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50'lik artışa işaret ediyor. Turnuvaya katılan tüm takımlar ayrıca 1.5 milyon dolarlık ek ödeme alacak.



DERECEYE GÖRE KAZANÇ DEĞİŞECEK

Turnuvada elde edilecek sıralamaya göre takımların gelirleri kademeli olarak artacak. Şampiyon takım 50 milyon dolar kazanırken, finalisti 33 milyon dolar, üçüncü 29 milyon dolar ve dördüncü 27 milyon dolar gelir elde edecek. Çeyrek final aşamasındaki ekipler 19 milyon dolar, son 16 turuna kalanlar 15 milyon dolar, 17-32 arası sıralananlar 11 milyon dolar ve 33-48 aralığında yer alan takımlar ise 9 milyon dolar alacak.

A Milli Takım'ın toplam geliri, turnuvadaki performansına bağlı olarak 12 milyon doları aşan seviyeden başlayarak üst turlara ilerlemesi halinde 50 milyon dolara kadar yükselebilecek.