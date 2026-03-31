Kosova galibiyeti sonrası 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

UÇAK GECE SAATLERİNDE İNDİ



A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.



Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi.