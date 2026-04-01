2026 FIFA World Cup için katılımcı listesi tamamlandı. Kıtalar arası play-off finallerinin ardından turnuvada mücadele edecek 48 takım kesinleşti. Son biletleri alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Irak, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak organizasyonda yer alma hakkı elde etti.

SON BİLETLER PLAY-OFF'TAN GELDİ

Democratic Republic of the Congo, play-off finalinde Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek 1974'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi. Karşılaşmanın tek golü 100. dakikada Axel Tuanzebe'den geldi. Iraq ise Ali Al-Hamadi ve Aymen Hussein'in golleriyle Bolivya'yı 2-1 yenerek turnuvaya katılan 48. ve son takım oldu.