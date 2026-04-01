2026 FIFA World Cup için katılımcı listesi tamamlandı. Kıtalar arası play-off finallerinin ardından turnuvada mücadele edecek 48 takım kesinleşti. Son biletleri alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Irak, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak organizasyonda yer alma hakkı elde etti.
SON BİLETLER PLAY-OFF'TAN GELDİ
Democratic Republic of the Congo, play-off finalinde Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek 1974'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi. Karşılaşmanın tek golü 100. dakikada Axel Tuanzebe'den geldi. Iraq ise Ali Al-Hamadi ve Aymen Hussein'in golleriyle Bolivya'yı 2-1 yenerek turnuvaya katılan 48. ve son takım oldu.
AVRUPA'DAN GELENLER
Avrupa elemeleri play-off turu sonunda Türkiye ile birlikte İsveç, Çekya ve Bosna Hersek de turnuvaya katılım hakkı elde etti. Böylece Avrupa kıtasından gelen son temsilciler de netleşmiş oldu.
GRUPLAR BELLİ OLDU
Turnuva tarihinde ilk kez 48 takımla oynanacak organizasyonda grup dağılımı da açıklandı. Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya bulunuyor.
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama
Turnuva, 11 Haziran 2026'da başlayacak ve 19 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.