Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında oynayacağı kritik mücadelede hücum hattında Václav Černý'ye önemli rol vermeyi planlıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyet, derbi öncesi hücum organizasyonlarını şekillendirirken Çek oyuncunun performansı ön plana çıktı.

DERBİYE ÖZEL MOTİVASYON

Milli ara sırasında teknik ekiple bir araya gelen Cerny'nin, son haftalardaki performansının beklentilerin altında kaldığını kabul ettiği ve derbide eski formuna döneceğini ifade ettiği öğrenildi. Oyuncunun bu görüşmede, Fenerbahçe karşılaşmasına özel hazırlandığını dile getirdiği aktarıldı.