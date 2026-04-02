Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında oynayacağı kritik mücadelede hücum hattında Václav Černý'ye önemli rol vermeyi planlıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyet, derbi öncesi hücum organizasyonlarını şekillendirirken Çek oyuncunun performansı ön plana çıktı.
DERBİYE ÖZEL MOTİVASYON
Milli ara sırasında teknik ekiple bir araya gelen Cerny'nin, son haftalardaki performansının beklentilerin altında kaldığını kabul ettiği ve derbide eski formuna döneceğini ifade ettiği öğrenildi. Oyuncunun bu görüşmede, Fenerbahçe karşılaşmasına özel hazırlandığını dile getirdiği aktarıldı.
FENERBAHÇE'YE KARŞI ETKİLİ
Cerny, daha önce Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda iki gol kaydederek galibiyette belirleyici rol üstlenmişti. Çek futbolcunun, sarı-lacivertli takıma karşı sergilediği performans teknik heyetin planlarında önemli bir yer tutuyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maçta görev alan Cerny, 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Hücum hattında üretkenliğiyle öne çıkan oyuncunun, derbideki performansı takımın skor gücü açısından belirleyici olacak.
Beşiktaş teknik heyeti, derbi planlamasında Cerny'nin sahadaki rolünü netleştirirken, oyuncunun ilk 11'de başlaması bekleniyor.