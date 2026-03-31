Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı!

Teknik direktör Egemen Korkmaz, Hırvatistan-Türkiye U21 maçında yere düştü. Korkmaz, sahaya giren ambulansla birlikte tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı!
  • U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, müsabakanın 36. dakikasında saha kenarında aniden yere yığıldı.
  • Sağlık ekipleri sahaya girerek Egemen Korkmaz'a müdahale etti ve ambulans oyun alanına alındı.
  • Yaşanan sağlık sorunu nedeniyle iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.
  • Egemen Korkmaz ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • İlk bilgilere göre Egemen Korkmaz'ın bilinci yerinde olduğu belirtildi.

U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, mücadelenin 36. dakikasında saha kenarında bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri hızla müdahaleye girerken ambulans da oyun alanına girdi.

FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ

Yaşanan sağlık sorununun ardından karşılaşmada herkes endişelendi. Müdahale sürerken iki takım futbolcuları da soyunma odasına gönderildi.

EGEMEN KORKMAZ HASTANEYE KALDIRILDI

Saha içindeki ilk müdahalenin ardından Egemen Korkmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre tecrübeli teknik adamın bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

DEVLERDEN MESAJ

Süper Lig'in dev takımları, Egemen Korkmaz için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

GALATASARAY: Hırvatistan U21 - Türkiye U21 maçı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

BEŞİKTAŞ: U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

TRABZONSPOR: U21 Milli Takım Teknik Direktörümüz Egemen Korkmaz'ın, Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

