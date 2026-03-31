U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, mücadelenin 36. dakikasında saha kenarında bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri hızla müdahaleye girerken ambulans da oyun alanına girdi.

FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ

Yaşanan sağlık sorununun ardından karşılaşmada herkes endişelendi. Müdahale sürerken iki takım futbolcuları da soyunma odasına gönderildi.