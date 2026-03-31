U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, mücadelenin 36. dakikasında saha kenarında bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri hızla müdahaleye girerken ambulans da oyun alanına girdi.
FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ
Yaşanan sağlık sorununun ardından karşılaşmada herkes endişelendi. Müdahale sürerken iki takım futbolcuları da soyunma odasına gönderildi.
EGEMEN KORKMAZ HASTANEYE KALDIRILDI
Saha içindeki ilk müdahalenin ardından Egemen Korkmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre tecrübeli teknik adamın bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.
DEVLERDEN MESAJ
Süper Lig'in dev takımları, Egemen Korkmaz için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
GALATASARAY: Hırvatistan U21 - Türkiye U21 maçı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
BEŞİKTAŞ: U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
TRABZONSPOR: U21 Milli Takım Teknik Direktörümüz Egemen Korkmaz'ın, Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.