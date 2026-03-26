ATLETICO MADRID'İN TALEBİ NETLEŞTİ Haberde Atletico Madrid'in 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bilgisine yer verildi. İspanyol ekibinin, uzun vadeli sözleşmeye sahip olan oyuncusu için yüksek bir rakam belirlemesi transfer sürecinin en kritik detaylarından biri oldu. Almada'nın kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

SÜRE VE GÜVEN DETAYI ÖNE ÇIKTI Thiago Almada'nın yetenekli bir oyuncu olduğu ancak daha fazla süre alarak özgüven kazanması gerektiği vurgulandı. Galatasaray'ın genç ve potansiyelli isimlere yönelen transfer stratejisi içinde bu profilin dikkat çektiği görülüyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan tecrübeli yıldızlara yönelirken diğer yandan geleceğe yatırım niteliği taşıyan hamleleri de gündeminde tutuyor.