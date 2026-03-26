Lig ve kupada yoluna güçlü şekilde devam eden Galatasaray'da sezonun son bölümüne girilirken transfer hazırlıkları da öne çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turunda veda eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda daha ileri gitmeyi hedefliyor. Yönetim, bu doğrultuda orta sahaya önemli bir takviye yapmayı planlıyor.
THIAGO ALMADA İSMİ GÜNDEME GELDİ
İspanyol basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada ile ilgilendiği belirtildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılıların, hem yıldız hem de gelişime açık isimleri kadroya katmak istediği ifade edildi. Almada'nın bu planlamada öne çıkan oyunculardan biri olduğu kaydedildi.
JUVENTUS DA TAKİPTE
Thiago Almada için yalnızca Galatasaray'ın değil Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı. Arjantinli futbolcuya Avrupa'dan ilginin artması, transfer yarışını daha dikkat çekici hale getirdi. Orta sahada teknik kapasitesi ve yaratıcı yönüyle öne çıkan Almada, yaz döneminin konuşulan isimleri arasına girdi.
ATLETICO MADRID'İN TALEBİ NETLEŞTİ
Haberde Atletico Madrid'in 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bilgisine yer verildi. İspanyol ekibinin, uzun vadeli sözleşmeye sahip olan oyuncusu için yüksek bir rakam belirlemesi transfer sürecinin en kritik detaylarından biri oldu. Almada'nın kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
SÜRE VE GÜVEN DETAYI ÖNE ÇIKTI
Thiago Almada'nın yetenekli bir oyuncu olduğu ancak daha fazla süre alarak özgüven kazanması gerektiği vurgulandı. Galatasaray'ın genç ve potansiyelli isimlere yönelen transfer stratejisi içinde bu profilin dikkat çektiği görülüyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan tecrübeli yıldızlara yönelirken diğer yandan geleceğe yatırım niteliği taşıyan hamleleri de gündeminde tutuyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Thiago Almada, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 30 maçta görev aldı. Arjantinli orta saha oyuncusu bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Almada, yaz transfer döneminde adı en çok konuşulacak isimlerden biri olmaya aday görünüyor.