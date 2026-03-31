Ertuğrul Doğan, kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda kritik bir süreçten geçtiğini vurguladı.



Doğan, "Bu süreç sabırla ve titizlikle yürütülen bir dönüşümün ürünüdür. Trabzonspor'u sadece bugünün değil, gelecek yılların kulübü haline getirme sorumluluğuyla hareket ediyoruz" dedi.

Başkan Doğan, "Finansal sürdürülebilirlik, modern kulüp yönetiminin temel taşını oluşturmaktadır. Sponsorluk gelirleri, lisanslı ürün satışları ve dijital platformlardaki büyümemiz kulübümüzün ekonomik temelini daha sağlam bir zemine taşımaktadır. Bu süreç henüz tamamlanmamıştır. Aksine tam anlamıyla ivme kazandığı bir dönemdeyiz" dedi.

Doğan, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke sahip olduğu kadroyla birlikte fevkalade bir performans sergilemiştir. Bazı kulüplerin milyonlarca euro harcayarak oluşturduğu kadrolara karşı son derece rekabetçi bir futbol oynamak; doğru planlama, güçlü bir ekip anlayışı ve etkin bir teknik yönetimle mümkün olabilmektedir. Hocamız bu 3 unsuru birleştirerek bir başarı grafiği ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.