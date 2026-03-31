Milli Takımımız zorlu Kosova maçının hazırlıklarına dün Riva'da yaptığı idman ile devam etti. Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma bölümünün ardından sırasıyla rondo, çeviklik, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı. Tedavisi devam eden Merih Demiral, takımdan ayrı olarak bireysel idman programı doğrultusunda çalıştı.



MONTELLA'DAN KADRODA TEK DOKUNUŞ



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da bugünkü antrenmanı tribünden takip etti. Montella'nın Kosova maçının 11'inde önemli bir değişim yapması beklenmiyor.

SİSTEM AYNI: 4'LÜ SAVUNMA HATTI



Alınan bilgilere göre son taktik çalışmada Romanya maçının 11'ine göre sadece Mert Müldür'ün yerine Zeki Çelik görev yaptı. Orkun Kökçü'yü yine kulübede tutacağı belirtilen İtalyan hocanın 4'lü savunmadan da vazgeçmesi beklenmiyor.

