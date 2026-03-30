Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra gelecek sezon için transfer planlamasını hızlandırdı.

Juventus forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners, Galatasaray'ın transfer listesinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Juventus'un Manchester United'dan Manuel Ugarte ile ilgilenmesi, Koopmeiners'in geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Juventus'un Ugarte transferi gerçekleşirse Koopmeiners ile yollarını ayırabileceği konuşulmaya başlandı.

Galatasaray yönetimi, Juventus'taki gelişmeleri yakından takip ederek Koopmeiners transferi için oluşabilecek fırsatı değerlendirmek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a elenen Galatasaray, Avrupa sayfasını kapattıktan sonra tüm dikkatini Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte yönetim de yeni sezonun transfer planlamasını hızlandırdı. Amaç, gelecek sezon katılmayı hedeflediği Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü ve daha iddialı bir kadro kurmak.

KOOPMEINERS İSMİ GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR Galatasaray'ın transfer listesinde öne çıkan isimlerden biri Juventus forması giyen Teun Koopmeiners oldu. Hollandalı orta saha için yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı yönetim tarafından yakından takip ediliyor. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki çok yönlü yapısıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, Cimbom'un merkez planlamasında önemli adaylardan biri olarak öne çıkıyor.