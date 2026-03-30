UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a elenen Galatasaray, Avrupa sayfasını kapattıktan sonra tüm dikkatini Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte yönetim de yeni sezonun transfer planlamasını hızlandırdı. Amaç, gelecek sezon katılmayı hedeflediği Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü ve daha iddialı bir kadro kurmak.
KOOPMEINERS İSMİ GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın transfer listesinde öne çıkan isimlerden biri Juventus forması giyen Teun Koopmeiners oldu. Hollandalı orta saha için yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı yönetim tarafından yakından takip ediliyor. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki çok yönlü yapısıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, Cimbom'un merkez planlamasında önemli adaylardan biri olarak öne çıkıyor.
MANUEL UGARTE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
İtalya'dan gelen haberde Juventus'un, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte ile yakından ilgilendiği öne çıktı. Bu hamlenin, Torino ekibinin orta saha yapılanmasında önemli bir değişimi beraberinde getirebileceği konuşuluyor. Juventus'un Ugarte için devreye girmesi, Teun Koopmeiners'in geleceğiyle ilgili soru işaretlerini daha da artırdı.
JUVENTUS'TA AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ
Manuel Ugarte ihtimaliyle birlikte Juventus'un Teun Koopmeiners ile yollarını ayırabileceği konuşulmaya başladı. Bu senaryo, Galatasaray açısından transferde yeni bir kapı açtı. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki yıldız için şartları zorlayabileceği ve oluşacak fırsatı değerlendirmek isteyebileceği öne çıktı.
GALATASARAY İÇİN YENİ BİR TRANSFER FIRSATI
Galatasaray yönetimi, yeni sezonda Avrupa'da daha güçlü bir kadro oluşturmak için transferde ince bir çalışma yürütüyor. Teun Koopmeiners dosyasında Juventus cephesinde yaşanan hareketlilik, sarı-kırmızılılar için dikkat çeken bir fırsata dönüştü. Yaz transfer dönemine yaklaşılırken gözler şimdi hem Juventus'un vereceği karara hem de Galatasaray'ın atacağı adıma çevrildi.