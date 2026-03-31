NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün inanılmaz bir performans sergilediği maçta New Orleans Pelicans'ı 134-102 yendi.

Smoothie King Center'da Pelicans'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı. Alperen Şengün karşılaşmada 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans gösterirken 7'de 5 isabet sağladı. Milli basketbolcu karşılaşmayı 26 verimlilik puanıyla noktaladı. New Orleans Pelicans deplasmanındaki performansıyla Alperen Şengün NBA tarihine geçti.



Alperen, NBA tarihinde bir maçta 35+sayı, 10+ribaunt, 5+asist, 3+top çalma ve 3+blok kaydeden ilk oyuncu oldu.





ÜÇLÜKLERİM GİRDİĞİNDE BENİ SAVUNMAK ZOR



New Orleans Pelicans karşısında sergilediği etkileyici performansın ardından açıklamalarda bulunan Alperen Şengün, "Üçlüklerimi soktuğum zaman beni savunmak daha zor hale geliyor. Rakipler beni savunmak için daha dışarı çıkmak zorunda kalıyor ve bu da bana alan sağlıyor. Üçlüğümü daha da geliştirmek istiyorum. Bu hem kendi oyunumu güçlendirecek hem de takım arkadaşlarıma daha fazla yardımcı olmamı sağlayacak" diye konuştu.





EFSANELERİN ARASINDA



Takımının aldığı galibiyette başrol oynayan Alperen ayrıca NBA tarihinde bir maçta sayı, ribaunt, asist, blok ve top çalmada bu istatistiklere Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'ın ardından ulaşan dördüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.