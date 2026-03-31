Ara transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ancak görüşmelerin bir sonuca ulaşamaması nedeniyle Dortmund'da kalan Salih Özcan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen 28 yaşındaki orta sahanın menajerinin oyuncusunu Beşiktaş başta olmak üzere, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'e önerdiği ve bu kulüplerle ilk temasların başladığı öğrenildi.



Alman ekibiyle olan kontratı sezon sonu bitecek olan tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Türkiye'de forma giymesi yüksek ihtimal. Bu sezon sadece 8 maçta şans bulan Salih skor katkısında bulunamadı.

