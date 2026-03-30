Gabriel Sara'dan Ederson itirafı! "Ona güven olmaz"

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, futbol kariyerine yön veren ilham kaynağıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı’na seçilen başarılı orta saha oyuncusu, konuk olduğu programda özel ifadeler kullandı.

  • Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Galatasaray taraftarlarını çok tutkulu olarak niteledi ve maçlarda yarattıkları atmosferin gerçeküstü olduğunu belirtti.
  • Sara, Norwich'teyken Galatasaray'ın Avrupa'da oynamak için bir takım kurduğunu ve bu transferin Brezilya Milli Takımı'na ulaşmasına yardımcı olduğunu söyledi.
  • Brezilyalı futbolcu, idolünün Zinedine Zidane olduğunu açıkladı.
  • Sara, milli takım şakalarına uymadığı için cezalandırıldığını ve Manchester City'den Ederson'a güven olmayacağını şaka yollu ifade etti.
  • Gabriel Sara, kariyerindeki en güzel golün Juventus'a attığı gol olduğunu ve bu maçın unutulmaz olduğunu belirtti.

Canal Wamo'ya konuşan Gabriel Sara, futbol anlayışını şekillendiren ve oyun tarzına etki eden isimle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Brezilyalı yıldızın bu sözleri, kariyer yolculuğunun arka planına dair önemli bir detay olarak öne çıktı. Sara'nın açıklamaları, saha içindeki karakterini ve futbol bakışını daha net ortaya koydu.

"TARAFTAR ÇOK TUTKULU"
"Galatasaray taraftarları, çok tutkulu. Büyük bir sevgi var. Gerçeküstü bir atmosfere yaratıyorlar maçlarda. Başka hiçbir yerde göremeyeceğin bir durum. Futbolu orada yaşamak, olabilecek en inanılmaz şeylerden."

"EDERSON'A GÜVEN OLMAZ"
"Ederson, 'Gabriel'e başına gelen şakayı anlatsın' dedi?"

"Diyorum ya, Ederson'a güven olmaz, o rakipte oynuyor (Gülerek). Evet yani milli takım şakalarını hiç görmemiştim. Bir protokol var, ritüel. Buna uymadım ve beni cezalandırdılar.

"BENİ BURAYA GETİREN..."
"Norwich'te Galatasaray fırsatı geldi. Galatasaray'da Avrupa'da oynamak içi bir takım kurdular. En üst seviyede rekabet etmek istiyorlardı. Milli Takım'a ulaşmam için gereken her şeyi sağladılar. Şampiyonlar Ligi ağırlığı bana yardımcı oldu. Beni buraya getiren de tam buydu."

"İDOLÜM ZIDANE"
"İdolün?"

Sara: "Zidane."

"En iyi orta saha ikilin?"

Sara: "Norwich'ten Kenny McLean."

"Kariyerindeki en güzel gol?"

Sara: "Juventus'a attığım gol. Unutulmaz maç."

