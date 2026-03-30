Hollanda Milli Takımı kampına davet edilen Noa Lang için gözler teknik heyetten gelecek açıklamaya çevrilmişti. Ekvador maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Ronald Koeman, Galatasaraylı oyuncunun son durumunu duyurdu. Tecrübeli teknik adam, Noa Lang'ın hazır olduğunu açıkladı.

EKVADOR MAÇI ÖNCESİ MORAL VEREN GELİŞME

Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası durumu merak edilen Noa Lang'dan gelen bu haber hem Hollanda cephesinde hem de Galatasaray tarafında rahatlama yarattı. Yıldız oyuncunun oynayabilecek seviyeye ulaşması, milli takım teknik heyetinin elini güçlendirdi.