Noa Lang Ekvador maçına hazır! Hollanda'dan beklenen açıklama geldi

Liverpool maçında parmağından sakatlanan Galatasaraylı Noa Lang’ın son durumu netlik kazandı. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun sahaya çıkabilecek durumda olduğunu söyledi.

  • Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Galatasaraylı futbolcu Noa Lang'ın hazır olduğunu ve oynayabilir durumda olduğunu açıkladı.
  • Noa Lang, Ekvador maçı öncesinde tam antrenmanını sorunsuz şekilde tamamladı.
  • Galatasaraylı yıldız futbolcu, Liverpool maçında sakatlık yaşamıştı.
  • Ronald Koeman, basın toplantısında tüm futbolcuların hazır olduğunu belirtti.
  • Noa Lang'ın sağlık durumundaki olumlu gelişme hem Hollanda hem de Galatasaray cephesinde rahatlama yarattı.

Hollanda Milli Takımı kampına davet edilen Noa Lang için gözler teknik heyetten gelecek açıklamaya çevrilmişti. Ekvador maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Ronald Koeman, Galatasaraylı oyuncunun son durumunu duyurdu. Tecrübeli teknik adam, Noa Lang'ın hazır olduğunu açıkladı.

TAM ANTRENMANA KATILDI

Ronald Koeman, Noa Lang'ın antrenman sürecini sorunsuz şekilde tamamladığını söyledi. Hollandalı teknik adam, "Noa Lang dahil herkes hazır. Tam antrenmanını tamamladı. Oynayabilir durumda" sözleriyle yıldız futbolcunun sağlık durumunu net şekilde ortaya koydu.

EKVADOR MAÇI ÖNCESİ MORAL VEREN GELİŞME

Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası durumu merak edilen Noa Lang'dan gelen bu haber hem Hollanda cephesinde hem de Galatasaray tarafında rahatlama yarattı. Yıldız oyuncunun oynayabilecek seviyeye ulaşması, milli takım teknik heyetinin elini güçlendirdi.

