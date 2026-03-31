Almanya Milli Takımı'nda kadroya alınması tartışılan Leroy Sane, Gana ile oynanan hazırlık maçında tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. 78. dakikada oyuna giren deneyimli futbolcu, sahaya adım attığı anda ıslıklandı.
ASİSTLE KARŞILIK VERDİ
Sane, oyuna girdikten 10 dakika sonra Deniz Undav'ın golünde asist yaparak takımının 2-1'lik galibiyetine katkı sağladı.
TAKIMDAN DESTEK MESAJLARI
Maç sonrası Almanya cephesinden Sane'ye destek geldi. Alexander Nübel, "Yuhalanması saçmalık" derken, Deniz Undav ise "Bir dahaki sefer umarım yuhalanmaz" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Julian Nagelsmann da oyuncunun daha ilk dokunuşunu yapmadan ıslıklanmasının doğru olmadığını belirtti. Nagelsmann, Sane'nin sağlıklı olduğu sürece kadroda yer alacağını ifade etti.