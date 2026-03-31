

TAKIMDAN DESTEK MESAJLARI

Maç sonrası Almanya cephesinden Sane'ye destek geldi. Alexander Nübel, "Yuhalanması saçmalık" derken, Deniz Undav ise "Bir dahaki sefer umarım yuhalanmaz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann da oyuncunun daha ilk dokunuşunu yapmadan ıslıklanmasının doğru olmadığını belirtti. Nagelsmann, Sane'nin sağlıklı olduğu sürece kadroda yer alacağını ifade etti.