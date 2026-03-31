İtalya penaltılarla Bosna Hersek'e elendi! Dünya Kupası'nda yine yoklar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek, sahasında İtalya'yı penaltı atışları sonunda mağlup ederek Dünya Kupası bileti aldı. Zenica'da oynanan tarihi mücadele, Bosna Hersek futbolu adına unutulmaz bir geceye sahne oldu. İtalya ise bir kez daha turnuvanın dışında kaldı.

  • Bosna Hersek, İtalya'yı penaltılarda 4-2 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
  • İtalya, Zenica'da oynanan play-off finalinde üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na gidememe şokuyla karşı karşıya kaldı.
  • Maç normal süresi 1-1, uzatmalar sonrası da aynı skorla tamamlandıktan sonra penaltı atışlarına gitti.
  • İtalya'nın Alessandro Bastoni 41. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi kaldı.
  • Bosna Hersek, Haris Tabakovic'in 79. dakikada attığı golle İtalya'nın Moise Kean'le bulduğu golü cevapladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, 15. dakikada Moise Kean'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda kontrolü elinde tutan konuk ekip, 41. dakikada Alessandro Bastoni'nin direkt kırmızı kart görmesiyle büyük bir darbe aldı. Bu kartın ardından mücadelede denge tamamen değişti.

BOSNA HERSEK BASKIYI GOLLE SONUÇLANDIRDI

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü ele alan Bosna Hersek, İtalya kalesinde yoğun baskı kurdu. Ev sahibi ekip, aradığı golü 79. dakikada Haris Tabakovic ile buldu ve skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca maç uzatmalara taşındı.

PENALTILARDA BOSNA HERSEK GÜLDÜ

120 dakikalık bölümde eşitlik bozulmadı ve finalist seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Bosna Hersek'te Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic ve Bajraktarevic penaltıları gole çevirdi. İtalya'da Tonali ağları havalandırırken, Esposito ve Cristante fırsatları değerlendiremedi. Penaltılarda üstünlük sağlayan Bosna Hersek, Dünya Kupası'na uzandı.

BOSNA HERSEK TARİHE GEÇTİ

Bu sonucun ardından Bosna Hersek, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Zenica'daki galibiyet, ülke futbol tarihinde önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

İTALYA YİNE ŞOK YAŞADI

2006 Dünya Kupası şampiyonu İtalya, üst üste üçüncü kez turnuvaya katılma başarısı gösteremedi. Avrupa futbolunun en köklü ülkelerinden biri olan İtalya için bu sonuç büyük hayal kırıklığı yarattı.

