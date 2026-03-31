Bosna Hersek, İtalya'yı penaltılarda 4-2 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü ele alan Bosna Hersek, İtalya kalesinde yoğun baskı kurdu. Ev sahibi ekip, aradığı golü 79. dakikada Haris Tabakovic ile buldu ve skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca maç uzatmalara taşındı.

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, 15. dakikada Moise Kean'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda kontrolü elinde tutan konuk ekip, 41. dakikada Alessandro Bastoni'nin direkt kırmızı kart görmesiyle büyük bir darbe aldı. Bu kartın ardından mücadelede denge tamamen değişti.

PENALTILARDA BOSNA HERSEK GÜLDÜ

120 dakikalık bölümde eşitlik bozulmadı ve finalist seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Bosna Hersek'te Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic ve Bajraktarevic penaltıları gole çevirdi. İtalya'da Tonali ağları havalandırırken, Esposito ve Cristante fırsatları değerlendiremedi. Penaltılarda üstünlük sağlayan Bosna Hersek, Dünya Kupası'na uzandı.

BOSNA HERSEK TARİHE GEÇTİ

Bu sonucun ardından Bosna Hersek, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Zenica'daki galibiyet, ülke futbol tarihinde önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

İTALYA YİNE ŞOK YAŞADI

2006 Dünya Kupası şampiyonu İtalya, üst üste üçüncü kez turnuvaya katılma başarısı gösteremedi. Avrupa futbolunun en köklü ülkelerinden biri olan İtalya için bu sonuç büyük hayal kırıklığı yarattı.