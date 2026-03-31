CANLI YAYIN
Geri

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hedefi Dünya Kupası zaferi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazandı. Ay-Yıldızlılar'ın tarihi zaferinin ardından tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; "Allah'ın izniyle kupayı alacağız" dedi.

Giriş Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımımızın elde ettiği 1-0'lık Kosova maçının ardından kazanılan Dünya Kupası bileti hakkında açıklamalarda bulundu.

"ALLAH'IN İZNİYLE KUPAYI ALACAĞIZ"

Hacıosmanoğlu, maçtan sonra basın mensuplarına "İnsanlar sözlerimi yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum, ben sokaktan geliyorum. Sokaktan gelen insanların anlayacağı dilden konuşuyorum. Tarihin en yetenekli ve en karakterli kadrosu derken kimseye karaktersiz demedim. Bunlar ağabeylerinin izinden gidiyor. Onları örnek alıyorlar." açıklamasını yaptı.

TFF başkanı, "İki maçta bize yakışan oyunlar oynamadık. Hocamız da söyledi ama bunlar kazanılması gereken maçlardı. ABD'ye gideceğiz ve Allah'ın izniyle kupayı alacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler