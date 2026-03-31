Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın ilgilendiği Mert Kömür için Avrupa'nın önemli kulüpleri harekete geçti. Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu için Milan, Napoli, PSV ve Porto'nun devreye girdiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Mert Kömür, daha önce verdiği röportajda Türkiye'deki favori kulübünün Beşiktaş olduğunu açıklamıştı. Bu sözlerin ardından siyah-beyazlı taraftarların yakından takip ettiği genç futbolcu, transfer gündeminde adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
ÇOK YÖNLÜ OYUNUYLA ÖNE ÇIKIYOR
10 numara pozisyonunda görev yapabilen Mert Kömür, santrfor ve merkez orta sahada da forma giyebiliyor. Hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla öne çıkan genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde üst sıralara yükseldi.
5 GOLDE ADI VAR
Almanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Mert Kömür, bu sezon Augsburg ile Bundesliga'da 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performans, kulüpler arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.