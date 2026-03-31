CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş Mert Kömür'ü istiyor! Dört kulüp de peşinde

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündemine aldığı Mert Kömür için Avrupa devleri sıraya girdi. Augsburg forması giyen Türk asıllı futbolcuya dört kulübün talip olması, genç oyuncunun geleceğine dair hareketliliği artırdı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş Mert Kömür'ü istiyor! Dört kulüp de peşinde
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Augsburg'da oynayan 20 yaşındaki Mert Kömür için Milan, Napoli, PSV ve Porto transfer yarışına girdi.
  • Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mert Kömür daha önce favori kulübünün Beşiktaş olduğunu açıklamıştı.
  • Mert Kömür bu sezon Bundesliga'da Augsburg formasıyla 2 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Genç futbolcu 10 numara, santrfor ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor.
  • Almanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Mert Kömür çok yönlü oyunuyla öne çıkıyor.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın ilgilendiği Mert Kömür için Avrupa'nın önemli kulüpleri harekete geçti. Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu için Milan, Napoli, PSV ve Porto'nun devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş Mert Kömür'ü istiyor! Dört kulüp de peşinde-2

BEŞİKTAŞ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Mert Kömür, daha önce verdiği röportajda Türkiye'deki favori kulübünün Beşiktaş olduğunu açıklamıştı. Bu sözlerin ardından siyah-beyazlı taraftarların yakından takip ettiği genç futbolcu, transfer gündeminde adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Beşiktaş Mert Kömür'ü istiyor! Dört kulüp de peşinde-3

ÇOK YÖNLÜ OYUNUYLA ÖNE ÇIKIYOR

10 numara pozisyonunda görev yapabilen Mert Kömür, santrfor ve merkez orta sahada da forma giyebiliyor. Hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla öne çıkan genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde üst sıralara yükseldi.

Beşiktaş Mert Kömür'ü istiyor! Dört kulüp de peşinde-4

5 GOLDE ADI VAR

Almanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Mert Kömür, bu sezon Augsburg ile Bundesliga'da 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performans, kulüpler arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler