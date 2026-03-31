Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Algemeen Dagblad'a açıklamalarda bulundu.



Yıldız oyuncu, "Galatasaray'daki seviye, Dünya Kupası'nda yer bulmak için yeterli olmalı bence. Galatasaray bir süredir gözden düşmüş yıldızların sığınağı olmaktan çıktı. Victor Osimhen daha 28 yaşında, Leroy Sane 29 yaşında. Gerçekten en üst düzey oyunculara sahibiz" dedi.



Tecrübeli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın ne kadar inanılmaz derecede büyük olduğuna da şaşırdım. Galatasaray gerçekten devasa bir kulüp. Yaklaşık 30 milyon taraftarı var, düşünebiliyor musunuz? Ve stadyumda öyle bir gürültü oluyor ki, bu normal değil" diye konuştu.

