Galatasaray dünyada ses getiriyor! Noa Lang: Osimhen ve Sane gibi en üst düzey oyunculara sahibiz

Noa Lang, "Galatasaray bir süredir gözden düşmüş yıldızların sığınağı olmaktan çıktı. G.Saray gerçekten çok devasa bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Algemeen Dagblad'a açıklamalarda bulundu.


Yıldız oyuncu, "Galatasaray'daki seviye, Dünya Kupası'nda yer bulmak için yeterli olmalı bence. Galatasaray bir süredir gözden düşmüş yıldızların sığınağı olmaktan çıktı. Victor Osimhen daha 28 yaşında, Leroy Sane 29 yaşında. Gerçekten en üst düzey oyunculara sahibiz" dedi.


Tecrübeli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın ne kadar inanılmaz derecede büyük olduğuna da şaşırdım. Galatasaray gerçekten devasa bir kulüp. Yaklaşık 30 milyon taraftarı var, düşünebiliyor musunuz? Ve stadyumda öyle bir gürültü oluyor ki, bu normal değil" diye konuştu.

