CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de Asensio ve Skriniar kararı!

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Milan Skriniar için gelen tekliflere kapıyı kapattı. Fenerbahçe’nin, kadronun önemli parçaları arasında yer alan iki yıldızı da yeni sezon planlamasında takımda tutmayı hedeflediği belirtildi.

Giriş Tarihi:
Bu sezon performanslarıyla öne çıkan Marco Asensio ve Milan Skriniar, Avrupa ve Körfez kulüplerinin radarına girdi.

İspanyol futbolcuya La Liga'dan Villarreal, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in yanı sıra Aston Villa'nın ilgi gösterdiği belirtildi.

YÖNETİMDEN NET MESAJ

Sarı-lacivertli yönetimin, iki oyuncu için menajerlere net bir mesaj ilettiği öğrenildi. Yönetimin, "Ne şimdi ne de sezon sonunda teklif getirmeyin. Satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

