Galatasaray'ın, önümüzdeki günlerde Mağazacılık AŞ.'yi halka arz etmeye hazırlandığı ve bu süreçten yaklaşık 150 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, son yıllardaki sportif başarılarını mali alanda da sürdürmeye devam ediyor. Başkan Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, sponsorluk anlaşmalarının ardından yeni gelir kalemleriyle kasasını güçlendirmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon öncesi kombine yenilemelerinden 60 milyon euro gelir sağladı. Henüz başlamayan loca satışlarından ise 90 milyon euro civarında bir gelir beklendiği ifade edildi.



TOPLAM HEDEF 300 MİLYON EURO

Tüm bu kalemlerle birlikte Galatasaray'ın toplamda 300 milyon euroyu bulan bir gelir elde etmesi öngörülüyor.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselirken, organizasyondan 53.5 milyon euro gelir elde etti.