Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi.



Siyah-Beyazlılar'ın Chelsea forması giyen Jamie Bynoe-Gittens'ı transfer listesine eklediği öğrenildi.



Yönetimin transfer için Chelsea ve oyuncunun menajeri ile ilerleyen günlerde görüşmelere başlayacağı, sezon sonu da teklif yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Bu sezon İngiliz ekibinde 27 maçta süre alan Gittens 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Çalım yeteneği ve süratiyle dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 35 milyon euro değer biçiliyor.

