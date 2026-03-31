dakikadan itibaren devam eden mücadelede ev sahibi ekip üstünlüğü eline aldı. Hırvatistan, 45. dakikada Fabijan Krivak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

U21 Milli Takımımız, Hırvatistan deplasmanında kritik bir sınava çıktı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Demir Ege kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu pozisyon sırasında itiraz ederken ayağı kayan ve kafasını çarpan U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın hastaneye kaldırılması nedeniyle mücadeleye ara verildi.

ÜMİT MİLLİLER 8 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın son bölümünde Ay-Yıldızlılar için tablo daha da ağırlaştı. Semih Kılıçsoy 73. dakikada, Cihan Çanak ise 74. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. U21 Milli Takımımız kalan dakikalarda mücadeleyi 8 kişi sürdürmek zorunda kaldı.

SKORU MLACIC BELİRLEDİ

Hırvatistan, 90. dakikada Branimir Mlacic'in golüyle farkı üçe çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

PUAN DURUMUNDA ZİRVE DEĞİŞTİ

Bu sonucun ardından U21 Milli Takımımız 11 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Hırvatistan ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

SIRADAKİ RAKİP MACARİSTAN

Ümit Millilerimiz, grubundaki bir sonraki maçında Macaristan'ı sahasında konuk edecek. Hırvatistan ise Litvanya deplasmanında sahaya çıkacak.